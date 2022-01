Εγκλήματα που συγκλόνισαν: Η γυναικοκτονία που βύθισε τη Γαλλία στη θλίψη

Η 21η Ιανουαρίου βύθισε για ακόμη μια φορά σε θλίψη μια από τις πιο διάσημες καλλιτεχνικές οικογένειες της Γαλλίας. Την οικογένεια Τρεντινιάν που από το 2003 ζει στη βαριά σκιά μιας από τις πιο συγκλονιστικές υποθέσεις γυναικοκτονίας με θύμα την Μαρί Τρεντινιάν. Στις 21 Ιανουαρίου η Μαρί θα είχε φυσήξει τα κεράκια της τούρτας για τα εξηκοστά της γενέθλια περιτριγυρισμένη από τους τέσσερις αγαπημένους της γιους, την μητέρα της Ναντίν και βέβαια τον σπουδαίο πατέρα της Ζαν-Λουί που παρά τα 92 του χρόνια θα ήταν εκεί για να την αγκαλιάσει τρυφερά.

