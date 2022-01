Σάκκαρη – Πεγκούλα Australian Open: Αποκλεισμός για την Ελληνίδα τενίστρια

Στους «16» του Australian Open σταμάτησε η πορεία της Μαρίας Σάκκαρη στην Αυστραλία. H Τζέσικα Πεγκούλα επικράτησε με 2-0 σετ (7-6, 6-3) σε 1 ώρα και 35 λεπτά και ολοκλήρωσε την παρουσία της Μαρίας στη Μελβούρνη που δεν ήταν σε καλή ημέρα.

Η Αμερικανίδα ήταν απόλυτα συγκεντρωμένη, είχε καλές επιστροφές στο σερβίς της Μαρίας που δεν λειτούργησε σήμερα (5 διπλά λάθη) και με 6 άσους (4 η Μαρία), 28 winners (20 η Σάκκαρη) και μόλις 17 αβίαστα λάθη (25 η Μαρία) έφτασε στα προημιτελικά.

