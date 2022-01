Τσιπάκια σε ανθρώπους: Αρχίζουμε

Η εταιρεία “Epicenter”, μια σουηδική startup εταιρεία με έδρα της τη Στοκχόλμη τελειοποίησε ένα μικροτσίπ το οποίο δε ξεπερνά ένα κόκκο ρυζιού και μπορεί να εμφυτευτεί υποδόρια σε ανθρώπους, αντικαθιστώντας την ταυτότητα, την πιστωτική κάρτα ή την κάρτα εισόδου στους χώρους εργασίας. Σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η εν λόγω εταιρεία, ο επικεφαλής του τμήματος διανομής της τεχνολογίας (τύπου NFC), δείχνει πώς λειτουργεί. Σκανάρει το σημείο που έχει εμφυτευτεί το τσιπ, κι αυτό αμέσως ενημερώνεται μέσω της εφαρμογής σε smartphone, για το καθεστώς εμβολιασμού του.

“Τα εμφυτεύματα είναι μια πολύ ευέλικτη τεχνολογία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολλά διαφορετικά πράγματα και αυτή τη στιγμή καθιστούν πολύ βολικό το να έχετε πάντα προσβάσιμο το διαβατήριο COVID πάνω σας”, αναφέρει ο ίδιος. Το τσιπάκι μπορεί να εμφυτευθεί σε διάφορα σημεία, είτε στον βραχίονα είτε σε κάποιο σημείο των δαχτύλων και φυσικά, καμία σχέση δεν έχει με την ουσία των εμβολίων. Είναι προφανές πως η εμφύτευση θα γίνεται καθαρά για εμπορικούς σκοπούς και μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα, όπως αναφέρει πάντα η “Epicenter”. Ήδη, περισσότεροι από 100 εργαζόμενοι της εταιρείας έχουν λάβει το εμφύτευμα για να κυκλοφορούν χωρίς κάρτες εισόδου – αναγνώρισης και για να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικές συσκευές, όπως αυτόματους πωλητές ή εκτυπωτές.

Sweden: Get your vaccine passports in a chip in your hand or elsewhere under the skin.

It is increasingly popular to insert an #IoB chip into the body with different types of data and now you can insert your covid certificates in the chip.https://t.co/woSzB6zeRC pic.twitter.com/6QWEYlgRlz

