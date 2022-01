Σιαμαία δίδυμα χωρίστηκαν: Το δύσκολο αλλά συγκινητικό ταξίδι ενός ζευγαριού

Αφού πέρασαν σχεδόν ένα χρόνο στην εντατική μετά την γέννησή τους, τα σιαμαία δίδυμα Άντισον και Λιλιάνα Αλτομπέλι διαχωρίστηκαν τελικά με επιτυχία — και βρίσκονται πλέον στο σπίτι με τους γονείς τους. Η Μάγκι Αλτομπέλι ήταν 20 εβδομάδων έγκυος όταν με τον σύζυγό της, Ντομ έμαθαν σε ένα ραντεβού για υπέρηχο ότι όχι μόνο περίμεναν δίδυμα, αλλά ότι τα αδέρφια ήταν ενωμένα στην κοιλιακή χώρα, σύμφωνα με το Today. «Προσπαθούσα να μάθω το φύλο ενός μωρού που νόμιζα ότι θα κάναμε και μετά αποδείχτηκε ότι ήταν λίγο πιο περίπλοκο», είπε η μητέρα στο ρεπορτάζ. «Ήταν μια εξωπραγματική εμπειρία».

Ευτυχώς, οι γονείς σύντομα ανακάλυψαν ότι ενώ τα κορίτσια μοιράζονταν διάφραγμα και συκώτι, είχαν δικές τους ξεχωριστές καρδιές. «Το κοινό τους συκώτι ήταν επίσης αρκετά μεγάλο ώστε να χωριστεί στα δυο, καθιστώντας τις δίδυμες εξαιρετικές υποψήφιες για χειρουργική επέμβαση», δήλωσε το Νοσοκομείο Παίδων της Φιλαδέλφειας, όπου πραγματοποιήθηκε η εγχείρηση. Ο υπέρηχος έδειξε ότι τα μωρά ήταν ενωμένα στην κοιλιακή χώρα αλλά οι γονείς αποφάσισαν να προχωρήσουν την κύηση.

