Καρούμπαλο τερματοφύλακα – Νότιγχαμ Φόρεστ: Τρομακτική σύγκρουση

Ο τερματοφύλακας της Νότιγχαμ Φόρεστ, Μπράις Σάμπα, συγκρούστηκε με αντίπαλο στο ματς με την Ντέρμπι Κάουντι για την Τσάμπιονσιπ (2η κατηγορία της Αγγλίας) και αποκόμισε ένα τεράστιο καρούμπαλο στο μέτωπό του.

Άτυχος στάθηκε ο γκολκίπερ της Νότιγχαμ Φόρεστ, Μπράις Σάμπα, στο σαββατιάτικο ματς με την Ντέρμπι Κάουντι, το οποίο συνδυάστηκε πάντως με νίκη για την ομάδα του (2-1).

Brice Samba that is vile 🤢 pic.twitter.com/54FI9Rb2su

Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, ο 27χρονος τερματοφύλακας είχε μια σφοδρή σύγκρουση με τον Τομ Λόρενς, από την οποία αποκόμισε ένα τεράστιο και… φρικιαστικό καρούμπαλο δεξιά του μετώπου.

Παρά το γεγονός πάντως δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες από το ιατρικό επιτελείο των γηπεδούχων και αγωνίστηκε κανονικά στο δεύτερο ημίχρονο φορώντας απλώς έναν επίδεσμο.

state of Brice Samba’s face right now 🤢 pic.twitter.com/6SIv6CjShD

