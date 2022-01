Αεροπορική επίθεση – Υεμένη: Μεγάλες καταστροφές και εκατοντάδες νεκροί

Πάνω από 100 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε αεροπορική επίθεση που είχε στόχο κέντρο κράτησης στην Υεμένη, στην επαρχία Σανταά, όπως δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Διεθνής Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού (ICRC), προσθέτοντας ότι ο απολογισμός συνεχίζει να αυξάνεται. «Υπάρχουν πάνω από 100 νεκροί και τραυματίες και αυτό αυξάνεται», δήλωσε ο Μπασίρ Ομάρ, εκπρόσωπος Τύπου του ICRC στην Υεμένη, επικαλούμενος τον απολογισμό των νοσοκομείων. Το τηλεοπτικό δίκτυο al Masirah, που ελέγχεται από τους αντάρτες Χούθι, μετέδωσε ότι δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν από την επιδρομή. Επίσης, έδειξε εικόνες από τραυματίες στο νοσοκομείο αλ Τζαμχούρι στη Σάαντα, στη βόρεια Υεμένη.

Την ίδια ώρα μια μη κυβερνητική οργάνωση ανακοίνωσε ότι ο υπό τη Σαουδική Αραβία συνασπισμός βομβάρδισε τη νύκτα της Πέμπτης προς Παρασκευή την πόλη Χοντέιντα, στη δυτική Υεμένη, που ελέγχεται από τους Χούθι καταστρέφοντας ένα κέντρο τηλεπικοινωνιών και προκαλώντας βλάβη στη σύνδεση στο ίντερνετ σε όλη τη χώρα. Η οργάνωση NetBlocks, που παρακολουθεί το διαδίκτυο σε όλο τον κόσμο, επεσήμανε ότι «οι συνδέσεις Ιντερνετ στη χώρα έχουν καταρρεύσει» μετά τον βομβαρδισμό. Από την πλευρά του το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Σαουδικής Αραβίας SPA μετέδωσε ότι ο συνασπισμός εξαπέλυσε «στοχευμένες αεροπορικές επιδρομές για να καταστρέψει τις ικανότητες δράσης της πολιτοφυλακής των Χούθι στη Χοντέιντα».

Οι Χούθι ανακοίνωσαν ότι υπάρχουν θύματα από αυτό τον βομβαρδισμό, αλλά προς το παρόν οι πληροφορίες αυτές δεν έχουν επιβεβαιωθεί. Ο ανταποκριτής του AFP στη Χοντέιντα έκανε λόγο για μεγάλης κλίμακας βομβαρδισμό. Η στρατιωτική συμμαχία υπό τη Σαουδική Αραβία έχει εντείνει τις αεροπορικές επιδρομές εναντίον στρατιωτικών, όπως τους χαρακτηρίζει, στόχων των Χούθι, αφού οι αντάρτες επιτέθηκαν τη Δευτέρα με πυραύλους και drones εναντίον στόχων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ενώ έχουν εξαπολύσει επιθέσεις και εναντίον σαουδαραβικών πόλεων.

Ο αραβικός συνασπισμός που μάχεται εναντίον των Χούθι και στηρίζει την κυβέρνηση της Υεμένης αναφέρει ότι έχει στόχο “το προπύργιο της πειρατείας και του οργανωμένου εγκλήματος” στη Χοντέιντα, το λιμάνι της οποίας είναι ζωτικής σημασίας για την εμπόλεμη χώρα.

Saudi-UAE warplanes have continued to bomb Yemen’s capital Sana’a in retaliation to Houthi attack on Abu Dhabi.

More than 20 Yemeni civilians have been killed in past 48 hours, according to local news agencies. pic.twitter.com/f4hypCB1jy

— CJ Werleman (@cjwerleman) January 20, 2022