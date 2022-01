Γκασπάρ Ουλιέλ δυστύχημα: “Χάθηκε” με τραγικό τρόπο ένα πραγματικό αστέρι της Γαλλίας

Σοκ στον κινηματογράφο προκαλεί ο θάνατος του Γάλλου ηθοποιού Γκασπάρ Ουλιέλ, σε ηλικία 37 ετών. Ο βραβευμένος με Σεζάρ ηθοποιός απεβίωσε την Τετάρτη 19 Ιανουαρίου, έπειτα από ένα δυστύχημα στο σκι, στη Σαβοΐα. Την είδηση του θανάτου του ανακοίνωσε η οικογένειά του με δελτίο Τύπου που έστειλε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο μάνατζέρ του. Ο θάνατός του, από τραυματισμό στο κεφάλι, σύμφωνα με τον γαλλικό Τύπο, συνέβη λίγες εβδομάδες πριν εμφανιστεί στη σειρά «Moon Knight» της Marvel για το Disney+, που έχει προγραμματιστεί να κάνει το ντεμπούτο του στις 30 Μαρτίου.

Ο Γκασμπάρ Ουλιέλ βρισκόταν σε οικογενειακές διακοπές, όταν συνέβη το τραγικό δυστύχημα στο χιονοδρομικό κέντρο του Λα Ροζιέρ, στους πρόποδες των γαλλικών και ιταλικών Άλπεων. Το απόγευμα της Τρίτης, ο 37χρονος συγκρούστηκε με έναν άλλο σκιέρ στη χιονοδρομική πίστα, στο Μονβαλεζάν, στην ανατολική Γαλλία, όπως έγινε σήμερα γνωστό από την εισαγγελέα της κοντινής πόλης Αλμπερτβίλ. Δεν φορούσε κράνος, διευκρίνισε η Αν Γκας, τονίζοντας ότι «αυτό δεν θα είχε απαραίτητα αλλάξει τα πράγματα». Σε μια ανακοίνωση, η εισαγγελέας περιέγραψε πως «και οι δύο σκιέρ έπεσαν στο έδαφος». Όμως, ο Ουλιέλ δεν είχε τις αισθήσεις του μετά τη σύγκρουση και διακομίστηκε με ελικόπτερο σε νοσοκομείο της Γκρενόμπλ, όπου άφησε την τελευταία του πνοή σήμερα. Ο άλλος σκιέρ δεν έπαθε το παραμικρό.

Gaspard Ulliel in Hannibal Rising (2007) pic.twitter.com/tsYGrx8Hub — Gaspard Ulliel Daily (@UllielDaily) January 18, 2022

Στο ίδιο νοσοκομείο νοσηλεύθηκε ο Σουμάχερ

Στο ίδιο νοσοκομείο της Γκρενόμπλ είχε εισαχθεί στα τέλη του 2013 ο Γερμανός αστέρας της Φόρμουλα 1 Μάικλ Σουμάχερ, όπου νοσηλεύθηκε για έξι μήνες, έπειτα από πτώση ενώ έκανε σκι εκτός πίστας με τον γιο του στο Μεριμπέλ, στην ίδια περιοχή. Σημειώνεται πως το Λα Ροζιέρ είναι ένα οικογενειακό χιονοδρομικό κέντρο, που διαθέτει πίστες οι οποίες θεωρούνται εύκολες, όπου όμως ο κίνδυνος συγκρούσεων είναι υπαρκτός, όπως στο Φλεν, επίσης στις Άλπεις. Εκεί ένα κοριτσάκι από τη Βρετανία, ηλικίας 5 ετών, σκοτώθηκε αυτό το Σαββατοκύριακο, καθώς παρασύρθηκε από έναν 40χρονο που έκανε σκι με μεγάλη ταχύτητα.

Θρήνος για τον 37χρονο ηθοποιό

«Ο γαλλικός κινηματογράφος χάνει ένα τεράστιο ταλέντο, γεμάτο γοητεία και ενέργεια», έγραψε σε μήνυμά του στο Twitter ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών Μπρουνό Λεμέρ. «Ο Γκασπάρ Ουλιέλ μεγάλωσε με τον κινηματογράφο και ο κινηματογράφος μεγάλωσε με εκείνον. Αγαπιόντουσαν παράφορα. Με βαριά καρδιά θα ξαναδούμε τις καλύτερες ερμηνείες του και θα συναντήσουμε το βλέμμα του. Χάσαμε έναν Γάλλο ηθοποιό», ήταν η άμεση αντίδραση του επικεφαλής της γαλλικής κυβέρνησης, Ζαν Καστέξ, στο Twitter.

Gaspard Ulliel by Matthew Brookes, 2017. pic.twitter.com/ot9QcCe2yO — mikegerri (@mikgerri) January 14, 2022

Γιατί εγκατέλειψε το σχολείο

Ήταν σταρ του γαλλικού κινηματογράφου, γνωστός για την ερμηνεία του νεαρού Hannibal Lecter στο «Hannibal Rising» και του σχεδιαστή μόδας Yves Saint Laurent στο «Saint Laurent». Γεννήθηκε σε ένα προάστιο του Παρισιού στις 25 Νοεμβρίου του 1984, και ενώ ήταν ακόμη έφηβος εμφανίστηκε σε πολλές γαλλικές τηλεοπτικές εκπομπές και ταινίες. Σπούδασε κινηματογράφο σε ένα πανεπιστήμιο στο Παρίσι, αλλά, όπως είχε πει στο T-Magazine των New York Times σε συνέντευξη το 2010, έπρεπε να εγκαταλείψει το σχολείο επειδή η καριέρα του ως ηθοποιός απογειώθηκε. Στην ίδια συνέντευξη είχε αναφερθεί στην αγάπη του για το σκι, λέγοντας πως «η μισή οικογένειά μου κατάγεται από τις γαλλικές Άλπεις. Ως παιδί, σχεδόν έκανα σκι πριν περπατήσω».

Gaspard on set (judging from the outfit he's wearing he's clearly part of the cast, but I have no idea what they were shooting) pic.twitter.com/Dimjy0Ybhp — Gaspard Ulliel Daily (@UllielDaily) December 22, 2021

Η επαγγελματική του πορεία

Η άνοδός του παγκοσμίως ήρθε με τον πρώτο του πρωταγωνιστικό ρόλο στον κινηματογράφο στο «Strayed», το 2003, μια ταινία που διαδραματίζεται στη Γαλλία εν καιρώ πολέμου, όπου έπαιξε έναν πλανόδιο έφηβο που βοηθούσε μια γυναίκα που έφευγε από το Παρίσι όταν ήταν στην κατοχή των ναζί. Μάλιστα, για τη συγκεκριμένη ερμηνεία του, ήταν υποψήφιος για το βραβείο Σεζάρ, τη γαλλική εκδοχή των Όσκαρ. Ο Ουλιέλ έγινε πιο γνωστός στο κοινό στις ΗΠΑ το 2007 με το «Hannibal Rising», υποδυόμενος τον νεαρό Hannibal Lecter. Η ταινία έλαβε, πάντως, μεικτές κριτικές. Και παρότι το όνομά του έχει συνδεθεί με τον παραπάνω ρόλο, δέχθηκε πολλούς επαίνους για την ερμηνεία του τόσο στο «Saint Laurent» όσο και στο «To The Ends of The World», μια πολεμική ταινία που διαδραματίζεται στο Βιετνάμ.

Επίσης, ο Ουλιέλ, που κέρδισε το 2017 το βραβείο Σεζάρ καλύτερου ηθοποιού για τον ρόλο του στην ταινία του Ξαβιέ Ντολάν «To The Ends of The World», ήταν και το πρόσωπο του αρώματος Bleu, του Οίκου Chanel.