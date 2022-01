Αρμενία: Μια συγκινητική ανάρτηση για την Ελλάδα

«Σήμερα, η Αρμενία και η Ελλάδα γιορτάζουν την 30ή επέτειο ίδρυσης διπλωματικών σχέσεων», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών της Αρμενίας σε ανάρτησή του στο twitter.

«Κατά τη διάρκεια των τριών δεκαετιών, οι παραδοσιακά φιλικές σχέσεις αιώνων μεταξύ των δύο αδελφών εθνών έχουν επεκταθεί και εξελιχθεί σε στενή συνεργασία για χάρη των χωρών μας», προσθέτει.

Today, #Armenia 🇦🇲 & #Greece 🇬🇷 celebrate 30th anniv of establishment of diplomatic rels. During 3 decades, centuries-old traditionally friendly rels btw two brotherly nations have been expanded & developed into close partnership for the sake of our countries.#ARMGR30 #DipRels30 pic.twitter.com/pyL8Ya9p7o

