Γκασπάρ Ουλιέλ δυστύχημα: Νεκρός στο σκι ο γνωστός ηθοποιός

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 37 ετών ο Γκασπάρ Ουλιέλ. Ο Γάλλος ηθοποιός, που έγινε γνωστός μέσα από τη συμμετοχή του σε διαφημίσεις αρωμάτων Chanel και τον ρόλο του στη βιογραφική ταινία για τη ζωή του Yves Saint Laurent, πέθανε μετά από ατύχημα, ενώ έκανε σκι στο Λα Ροσιέρ (Σαβοΐα). Τον θάνατό του επιβεβαιώνουν τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης, με το δελτίο Τύπου αναφέρει: «Θύμα ενός δυστυχήματος στο σκι αυτήν την Τετάρτη, ο Γκασπάρ Ουλιέλ πέθανε».

Μάλιστα, ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών Μπρούνο Λε Μερ έγραψε σε ανακοίνωσή του στο Twitter: «Ο γαλλικός κινηματογράφος χάνει ένα τεράστιο ταλέντο, γεμάτο γοητεία και ενέργεια». Άμεση ήταν και η αντίδραση του επικεφαλής της γαλλικής κυβέρνησης Ζαν Καστέξ στο Twitter, ο οποίος δήλωσε: «Ο Γκασπάρ Ουλιέλ μεγάλωσε με τον κινηματογράφο και ο κινηματογράφος μεγάλωσε με εκείνον. Αγαπιόντουσαν αλλόφρονα. Με βαριά καρδιά θα ξαναδούμε τις καλύτερες ερμηνείες του και θα συναντήσουμε το βλέμμα του. Χάσαμε έναν Γάλλο ηθοποιό».

Στο ευρύ κοινό, ο Γκασπάρ Ουλιέλ ήταν γνωστός για ταινίες, όπως οι Ατέλειωτοι Αρραβώνες (2004) του Ζαν Πιερ Ζενέ (2004), Σεν Λοράν (2014) του Μπερτράν Μπονελό και Ακριβώς το τέλος του Κόσμου (2016) του Ξαβιέ Ντολάν, για την οποία κέρδισε το βραβείο Σεζάρ του καλύτερου ηθοποιού το 2017. Εκεί ενσάρκωνε έναν συγγραφέα που ξαναβρήκε την οικογένειά του έπειτα από απουσία 12 ετών, στην οποία ανακοίνωσε το επικείμενο θάνατό του. Πρόσφατα είχε αναλάβει τον ρόλο του «Midnight Man» στην πολυαναμενόμενη μίνι σειρά της Marvel με τίτλο «Moon Knight».

