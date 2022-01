Καστελλόριζο: Ένα συνέδριο για όλους τους Έλληνες

Το Εργαστήριο Μελέτης Κοινωνικών Θεμάτων, Μέσων Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σε συνεργασία με το Πρόγραμμα Νεοελληνικών Σπουδών του Τμήματος Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Επικοινωνίας, Καλών Τεχνών, Γλωσσών και Λογοτεχνίας της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Macquarie University (Department of Media, Communications, Creative Arts, Language and Literature, Faculty of Arts), και την υποστήριξη του Ιδρύματος Macquarie Greek Studies Foundation, στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, και με τη συμμετοχή:

του Κύκλου Ακαδημαϊκώντης Βοστώνης (The Circle of Hellenic Academics in Boston),και

των Boston University Philhellenes της Βοστώνης,

διοργανώνει το 8ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο «Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και ΜΜΕ». Η δράση προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί στο Καστελλόριζο από 10 έως 15 Ιουλίου 2022στην αίθουσα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων του νησιού. Το πρόγραμμα τελεί υπό την αιγίδα και τη στήριξη της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και υπό την αιγίδα του Δήμου Μεγίστης. Η διοργάνωση σχεδιάζεται λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τα υγειονομικά μέτρα για την πανδημία, τα οποία και (παρ)ακολουθεί αυστηρά.ωΤο 8ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο φέρει φέτος τον ειδικότερο τίτλο:

«Ακριτικοί τόποι, γλώσσα και πολιτισμός»

Ενδεικτικές θεματικές:

Γλώσσα, συμβολισμοί και νοήματα στην ακριτική Ελλάδα.

Άγονη γραμμή και γλωσσικές ταυτότητες.

Διάλεκτοι και λαϊκός πολιτισμός.

Πολιτιστικοί πόροι στις απομονωμένες νησιωτικές περιοχές.

Ακριτική Ελλάδα και απόδημος ελληνισμός.

«Με τον καημό σου, θ’ ανοίξουμε πανιά». Η τραγουδισμένη γλώσσα του Καστελλόριζου.

Τύπος και ακριτικές περιοχές. Απεικονίσεις, περιγραφές, αναλύσεις.

Οι ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί της άγονης γραμμής. Αφιέρωμα.

Η τεχνητή νοημοσύνη στην υπηρεσία της άγονης γραμμής.

Υπολογιστική Γλωσσολογία, projects για τους ακρίτες.

Γλώσσα και Εκπαίδευση. Διεπιστημονικές προσεγγίσεις.

Υποστήριξη

Τη διοργάνωση υποστηρίζει από το ξεκίνημά της ως χορηγός επικοινωνίας η ΕΡΤ, ΕΡΤ 2, ΕΡΤ3, ΕΡΤ WORLD, το Πρώτο Πρόγραμμα 105,8 και η Φωνή της Ελλάδας, καθώς και το Κανάλι της Βουλής. Χορηγοί επικοινωνίας είναι επίσης το CNNGREECE, οι εφημερίδες TheGreekHerald/Ελληνικός Κήρυκας στο Σίδνεϊ, η εφημερίδα ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ στη Μελβούρνη και ο ραδιοφωνικός σταθμός 2mmRadio 1665, Sydney, Darwin, Wollongong. Τη δράση υποστηρίζουν και μία σειρά άλλων φορέων, οι οποίοι θα ανακοινωθούν προσεχώς. Στο φετινό τηλεοπτικό σποτ πρωταγωνιστούν ο Αιμίλιος Χειλάκης και η Αθηνά Μαξίμου.

Μετά από 7 χρόνια αναγνωρισμένης επιτυχίας της διοργάνωσης, η «παράδοση» της καλλιέργειας της εξωστρέφειας και των συνεργασιών με εξέχοντες διεθνείς φορείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και των μέσων ενημέρωσης συνεχίζεται. Υπενθυμίζεται ότι το Δ.Θ.Π. «Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και ΜΜΕ» τα προηγούμενα έτη υποστηρίχθηκε από το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών Ελλάδας του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, την Ελληνική Αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την Ένωση Ευρωπαίων Δημοσιογράφων (ελληνικό τμήμα), την Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης, το Γαλλικό Τμήμα του Ομίλου Ευρωπαϊκού Τύπου (Club de la Presse Européenne, Paris), το Centre Culturel Hellénique του Παρισιού, το InstitutoDeLetras του RioDeJaneiroUniversity κ.ά.

Πού απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, διδάκτορες, εκπαιδευτικούς, ενώ δέχεται και ένα ποσοστό επαγγελματιών που έχουν αντίστοιχα ενδιαφέροντα, στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης. Προσφέρει πιστοποιητικά αναγνώρισης συμμετοχής και εκπαιδευτικό υλικό στους συμμετέχοντες. Επιπλέον, περιλαμβάνει πολιτιστικές δραστηριότητες, τηρουμένων πάντα των υγειονομικών πρωτόκολλων.

Ιδρύτρια και Επιστημονική Υπεύθυνη του Προγράμματος είναι η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γλωσσολογίας και Ελληνικής Γλώσσας του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και Associate του CHS – GR του Πανεπιστημίου Harvard κ. Νικολέττα Τσιτσανούδη – Μαλλίδη, διευθύντρια του Εργαστηρίου Μελέτης Κοινωνικών Θεμάτων, ΜΜΕ και Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Πληροφορίες και υποβολή βιογραφικών/αιτήσεων εγγραφών:

Νικολέττα Τσιτσανούδη – Μαλλίδη, [email protected] και στην ιστοσελίδα https://summerschool.ac.uoi.gr

fb: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΜΜΕ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 8ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο, NikolettaTsitsanoudisMallidis, Όμιλος Αποφοίτων Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου.