Πολίνα Πορίζκοβα σήμερα: Το 56χρονο σούπερ μόντελ μεγαλώνει και νιώθει «αόρατη»

Αν και στα 56 της χρόνια, η εικόνα της παραμένει εντυπωσιακή και σέξι, η Πολίνα Πορίζκοβα νιώθει πλέον, «αόρατη» για τους άνδρες. Το διάσημο μοντέλο που συχνά μοιράζεται τις απόψεις της γύρω από τη γυναικεία φύση, τα γηρατειά και τη φυσική ομορφιά, μίλησε στους Times και αναφέρθηκε αυτή τη φορά στους άνδρες. Όπως εξήγησε, ενώ στα «νιάτα» της είχε συνηθίσει να τη διεκδικούν στις περισσότερες εμφανίσεις της, πλέον, είναι η ίδια που προσπαθεί να βρει κάποιον για να «φλερτάρει». «Είμαι τελείως αόρατη πλέον. Μπαίνω σε ένα πάρτι και προσπαθώ να φλερτάρω με άνδρες κι εκείνοι απλά με προσπερνούν πριν καν τελειώσω την πρότασή μου για να κυνηγήσουν κάποια, που θα είναι 20 χρόνια νεότερή μου. Έχω τρία καλά στοχεία, είμαι ελεύθερη, ντύνομαι όμορφα και προσπαθώ. Και παρόλα αυτά, τίποτα δεν πιάνει», είπε χαρακτηριστικά το μοντέλο.

