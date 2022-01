Δένδιας: Διήμερη άτυπη συνάντηση των ΥΠΕΞ της ΕΕ

Ολοκληρώθηκε χθες Παρασκευή (14/1) η διήμερη άτυπη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ (Gymnich), που διοργανώθηκε στη Βρέστη από τη γαλλική προεδρία του Συμβούλιου της ΕΕ, στο περιθώριο της οποίας ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας είχε συναντήσεις με ομολόγους του. «Στο άτυπο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων συζητήσαμε για τις απειλές κατά κρατών – μελών της ΕΕ στην περιοχή και πώς πρέπει να αντιμετωπιστούν οι παραβιάσεις του Διεθνούς Δικαίου και οι αμφισβητήσεις του δικαιώματος κυριαρχίας τους» αναφέρει σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δυκτύωσης ο Νίκος Δένδιας.

Με τους ομολόγους μου στην άτυπη συνάντηση Gymnich των ΥΠΕΞ των κρατών μελών της ΕΕ που διοργανώνει στη Βρέστη η γαλλική Προεδρία του Συμβούλιου της ΕΕ @Europe2022FR – Αt the #ΕU FMs informal meeting #Gymnich hosted in #Brest by #EU2022FR with counterparts. pic.twitter.com/LeMmZboUeq

— Nikos Dendias (@NikosDendias) January 14, 2022