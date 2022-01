Βρετανία κορονοπάρτι: Ο Μπόρις Τζόνσον προσπαθεί να σώσει το κεφάλι του

Το προσωπικό της πρωθυπουργικής κατοικίας οργάνωνε τακτικά πάρτι, τα οποία αποκαλούσε “Παρασκευές του κρασιού” κατά τη διάρκεια του lockdown που είχε επιβληθεί στη Βρετανία και ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον συμμετείχε, ενθαρρύνοντας τους εργαζομένους να “ξεδώσουν”, σύμφωνα με την εφημερίδα Mirror. Αυτές οι συγκεντρώσεις ήταν τόσο δημοφιλείς που το προσωπικό επένδυσε 142 λίρες για την αγορά ενός ψυγείου ποτών, για να διατηρούνται δροσερά τα κρασιά και οι μπίρες. Σύμφωνα με την εφημερίδα, οι υπάλληλοι πήγαν με μια βαλίτσα σε ένα σουπερμάρκετ για να αγοράσουν ποτά ενόψει της συγκέντρωσής τους, την παραμονή της κηδείας του πρίγκιπα Φίλιππου και αυτό δεν συνέβη μόνο εκείνη τη φορά.

Πηγές τις οποίες επικαλείται η βρετανική ταμπλόιντ ανέφεραν ότι οι εργαζόμενοι στην Ντάουνινγκ Στριτ πήγαιναν εναλλάξ τις Παρασκευές στο τοπικό σουπερμάρκετ Tesco Metro, με μια βαλίτσα με ροδάκια, για να γεμίσουν το ψυγείο τους με ποτά. Η Mirror γράφει ότι ο Τζόνσον παρέστη σε “μερικά” τέτοια πάρτι, όταν απαγορεύονταν οι συναθροίσεις σε κλειστό χώρο στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Το σκάνδαλο, στη δίνη του οποίου βρίσκεται ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον με επίκεντρο τη συμπεριφορά του κατά τη διάρκεια των λοκντάουν κατά του κορονοϊού, βοήθησε τους αντιπολιτευόμενους Εργατικούς να εξασφαλίσουν ένα προβάδισμα 10 ποσοστιαίων μονάδων έναντι των κυβερνώντων Συντηρητικών, σε μια νέα δημοσκόπηση που δημοσιεύτηκε σήμερα. Η εταιρεία δημοσκοπήσεων Savanta ComRes ανέφερε πως σε μια έρευνά της, με τη συμμετοχή 2.151 ενηλίκων, η οποία διενεργήθηκε χθες και σήμερα, το Εργατικό Κόμμα αυξάνει το ποσοστό του κατά 5%, στο 42% των ψήφων, ενώ οι Συντηρητικοί χάνουν μία ποσοστιαία μονάδα και βρίσκονται στο 32%. Όπως επισημαίνει, πρόκειται για το μεγαλύτερο μερίδιο ψήφων των Εργατικών από το 2013.

Ο Μπόρις Τζόνσον κατήγαγε μια σαρωτική νίκη στις εκλογές του 2019. Η δημοσκόπηση λέει πως το 70% των συμμετεχόντων τάσσεται υπέρ της παραίτησής του. Η δημοσκόπηση του ινστιτούτου ComRes καταδεικνύει ότι οι ψηφοφόροι σε όλο το πολιτικό φάσμα είναι οργισμένοι με τις πρόσφατες αποκαλύψεις, με μονάχα το 66% των ψηφοφόρων που στήριξαν τους Συντηρητικούς στις εκλογές του 2019 να εκφράζει τη στήριξή του στο κόμμα αυτή τη στιγμή.

Ο Μπόρις Τζόνσον καταρτίζει έναν κατάλογο αξιωματούχων που θα υποβάλουν παραιτήσεις για το Partygate σε μια προσπάθεια να σώσει την πρωθυπουργία του, σύμφωνα με τον Independent. Ονομάστηκε “Επιχείρηση Save Big Dog” από τον ίδιο τον Βρετανό πρωθυπουργό. Το σχέδιο περιλαμβάνει μια προσπάθεια για τον προσδιορισμό ποια κεφάλια μπορούν να πέσουν μετά τη δημοσίευση των πορισμάτων της ανώτερης αξιωματούχου Σου Γκρέι Gray, καθώς και την ανάδειξη των επιτευγμάτων του πρωθυπουργού, σύμφωνα με πηγές.

Οι άνθρωποι του περιβάλλοντός του έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν την κωδική ονομασία. Ο Νταν Ρόζενφιλντ, προσωπάρχης του Μπόρις Τζόνσον, και ο Μάρτιν Ρέινολντς, ο προσωπικός γραμματέας του θεωρούνται ότι είναι οι επικρατέστεροι υποψήφιοι για αποχώρηση.

Ο πολιτικός που, μετά από δυο θητείες ως ανεκδιήγητος για την μπουφόνικη συμπεριφορά του δήμαρχος του Λονδίνου, επέστρεψε στην κεντρική πολιτική σκηνή, σε μια από τις πιο διχαστικές περιόδους της βρετανικής ιστορίας, λίγο μετά την επικράτηση της ψήφου υπέρ του Brexit στο δημοψήφισμα του Ιουνίου 2016, νοιώθει περισσότερο από ποτέ την καρέκλα του να τρίζει.

Και ο λόγος που η καρέκλα του τρίζει είναι επειδή η κατάσταση με τις αποκαλύψεις για τα περίφημα κορονο-πάρτι που κατά τη διάρκεια της πανδημίας διοργανώθηκαν στην Ντάνουνινγκ στριτ έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

