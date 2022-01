Ενεργειακή κρίση – Βρετανία: Θύελλα αντιδράσεων με το… δωράκι στους καταναλωτές

Και δεύτερος μεγάλος προμηθευτής ενέργειας στη Βρετανία αναγκάστηκε να ζητήσει συγγνώμη από χιλιάδες βρετανικά νοικοκυριά, καθώς χρησιμοποίησε έναν μάλλον προκλητικό τρόπο για να τους συμβουλέψει πώς θα ζεσταθούν τώρα που οι τιμές έχουν εκτοξευθεί στα ύψη. Η E.ON Next έστειλε κάλτσες σε χιλιάδες καταναλωτές μαζί με τους λογαριασμούς, προκαλώντας την οργή των πελατών της. Η ενεργειακή εταιρεία ανακοίνωσε ότι λυπήθηκε απίστευτα αφού έστειλε ζευγάρια πολυεστερικές κάλτσες με την επωνυμία της μαζί με συμβουλές για απενεργοποίηση της θέρμανσης σε περίπου 30.000 νοικοκυριά που είχαν λάβει μέρος σε μια εκστρατεία εξοικονόμησης ενέργειας πέρυσι.

Πολλοί από τους νέους ιδιοκτήτες καλτσών E.ON Next επικρίνουν το «άθλιο πακέτο» , το οποίο παραδόθηκε στα σπίτια την ίδια εβδομάδα που η Ovo Energy αναγκάστηκε να ζητήσει συγγνώμη για μια επιστολή προς τους πελάτες με την οποία παρότρυναν τον κόσμο αγκαλιάσουν ένα κατοικίδιο ή να κάνουν χούλα χουπ για να ζεσταθούν.

Τα βρετανικά νοικοκυριά αντιμετωπίζουν μερικούς από τους υψηλότερους λογαριασμούς ενέργειας που έχουν καταγραφεί αυτόν τον χειμώνα λόγω των υψηλών τιμών ρεκόρ της αγοράς που θα μπορούσαν να οδηγήσουν τα επίπεδα της φτώχειας στα καύσιμα στα υψηλότερα από τότε που άρχισαν τα αρχεία.

E.ON apologises for sending socks to customers to help keep heating costs down https://t.co/D7iS1Wc2pM

Η E.ON Next ανέφερε στο Twitter: «Εάν λάβατε πρόσφατα ένα ζευγάρι κάλτσες από εμάς, θα θέλαμε να πούμε ότι λυπόμαστε απίστευτα για το πώς κάναμε κάποιους να αισθάνονται . Υπό το πρίσμα της σοβαρότητας των τρεχουσών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν πολλοί άνθρωποι, αυτή η αποστολή θα έπρεπε να είχε σταματήσει και λυπούμαστε». Η συγγνώμη έρχεται μέρες αφότου ο Stephen Fitzpatrick, το αφεντικό της Ovo Energy, η οποία αγόρασε την επιχείρηση προμήθειας της SSE πριν από δύο χρόνια , αναγκάστηκε να ζητήσει συγγνώμη για ένα «γελοίο» email που παρότρυνε τους πελάτες να απολαύσουν «γεμάτα μπολ με κουάκερ» ή έναν «διαγωνισμό hula hoop ” για να μείνετε ζεστοί αυτόν τον χειμώνα. «Είναι πραγματικά αναστατωμένο και ντροπιαστικό για μένα να βγαίνω στον αέρα και να ζητήσω συγγνώμη για κάτι που πραγματικά δεν έπρεπε ποτέ να είχαμε γράψει», είπε ο Φιτζπάτρικ στο BBC.

Ένας εκπρόσωπος της E.ON Next, μέλος του γερμανικού ενεργειακού ομίλου E.ON, είπε ότι οι κάλτσες «δεν σχεδιάστηκαν σε καμία περίπτωση για να μειώσουν τη σοβαρότητα της τρέχουσας ενεργειακής κρίσης» και το έργο που κάνει η εταιρεία.Πρόσθεσε: «Αυτή η εκστρατεία ξεκίνησε αρχικά πέρυσι και προοριζόταν ως ένας διασκεδαστικός τρόπος για να ενθαρρύνει τους ανθρώπους να σκεφτούν να «ελαφρύνουν το αποτύπωμα άνθρακα» και δεν προορίζεται να έχει καμία σχέση με τις τρέχουσες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν πολλοί άνθρωποι».

I had the SSE email recommending cuddling the cat and star jumps … my relative has today received from EON, an actual pair of socks 😳🙄 pic.twitter.com/EN3Ka0qvnH

— Chrissy Fincham (@chrissyfincham) January 13, 2022