Τζόκοβιτς – παρουσιαστές: Απολύθηκε ο υπάλληλος που είχε ανοίξει τα μικρόφωνα

Μια εταιρεία παροχής τεχνολογικών υπηρεσιών σε μέσα ενημέρωσης με έδρα την Αυστραλία απέλυσε έναν υπάλληλό της, ο οποίος κατηγορήθηκε για τη διαρροή ενός βίντεο στο οποίο εμφανίζονται δύο τηλεοπτικοί παρουσιαστές να σχολιάζουν με επικριτικά σχόλια τον τενίστα Νόβακ Τζόκοβιτς, του οποίου η αυστραλιανή βίζα ανακλήθηκε σήμερα Παρασκευή. Η Ai-Media Technologies, η οποία παρέχει υπηρεσίες υποτιτλισμού και άλλες υπηρεσίες, δεν κατονόμασε τον υπάλληλο αυτόν. Το βίντεο, το οποίο περιείχε προσβλητικούς χαρακτηρισμούς για τον κορυφαίο τενίστα, διέρρευσε αυτή την εβδομάδα. Σε αυτό εμφανίζονται οι παρουσιαστές της εκπομπής 7NEWS του δικτύου Seven West Media να συζητούν εκτός “αέρα” την υπόθεση του Τζόκοβιτς χαρακτηρίζοντάς τον μαλ@@.

Το βίντεο φαίνεται ότι ελήφθη εν αγνοία των παρουσιαστών και παρακολουθήθηκε ευρέως από χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς από αυτούς να εκφράζουν τη στήριξή τους προς τους παρουσιαστές. Επτά χρήστες μάλιστα υπερασπίστηκαν τους παρουσιαστές λέγοντας ότι η καταγραφή του βίντεο παραβιάζει τους πολιτειακούς νόμους.

“Η Ai-Media διαπίστωσε ότι ένας υπάλληλος που εργάζεται εξ’ αποστάσεως λόγω της πανδημίας της COVID-19 ευθύνεται για την διανομή του οπτικού υλικού που έγινε χωρίς άδεια. Το άτομο αυτό δεν απασχολείται πλέον στην Ai-Media”, επιβεβαίωσε με email της στο Reuters η εταιρεία.

Δεν υπήρξε άμεσα κάποιο σχόλιο από τον εν λόγω υπάλληλο.

Behind the scenes of @Channel7

Someone forgot to stop recording. pic.twitter.com/WVrNy8IUTo

— The Juggernaut (@TheJuggernaut88) January 11, 2022