Άντονι Φάουτσι – μισθός: Πώς αποκάλεσε γερουσιαστή που τον ρώτησε για τα οικονομικά του

Άβολη στιγμή για τον κορυφαίο επιδημιολόγο των ΗΠΑ, δρ. Άντονι Φάουτσι ο οποίος ακούγεται από το μικρόφωνο, που παρέμεινε εν αγνοία του ανοιχτό, να αποκαλεί «βλάκα» συνομιλητή του, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης. Το περιστατικό που εξέθεσε τον επιδημιολόγο των ΗΠΑ, συνέβη κατά τη διάρκεια συνεδρίασης σχετικά με την αντίδραση της κυβέρνησης στην πανδημία του κορωνοϊού. Ο επικεφαλής ιατρικός σύμβουλος του προέδρου ακούγεται να αποκαλεί «βλάκα” τον γερουσιαστή Ρότζερ Μάρσαλ, όταν εκείνος τον ρώτησε για τα οικονομικά του. Ο Μάρσαλ είπε ότι σύμφωνα με το Forbes, ο Φάουτσι είχε ετήσιο μισθό 434.000 δολ. το 2020. Όταν τον ρώτησε αν θα δημοσιοποιούσε τα οικονομικά του, ο γνωστός επιδημιολόγος του απάντησε ότι όλα αυτά ήταν ήδη διαθέσιμα στο κοινό.

Ο Φάουτσι διερωτήθηκε γιατί του έκανε αυτή την ερώτηση, επιμένοντας ότι επί 37 χρόνια περίπου όποιος θέλει μπορεί να δει τα οικονομικά στοιχεία και το πόσος είναι ο μισθός του. «Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να το ζητήσεις» απάντησε. Ο Μάρσαλ ρώτησε τον Φαούτσι εάν «είναι πρόθυμος να υποβάλει στο Κογκρέσο οικονομικά στοιχεία που περιλαμβάνουν τις προηγούμενες και τις τρέχουσες επενδύσεις του». Σύμφωνα με τον Νόμο για την Ελευθερία της Πληροφόρησης, τα ονόματα, οι τίτλοι και οι μισθοί όλων των πολιτικών κρατικών υπαλλήλων θεωρούνται δημόσιες πληροφορίες.

Ο Φάουτσι, ο οποίος είναι διευθυντής του Εθνικού Ινστιτούτου Αλλεργιών και Λοιμωδών Νοσημάτων, διαβεβαίωσε τον Μάρσαλ ότι τα οικονομικά του αρχεία ήταν ήδη διαθέσιμα στο κοινό. Ο νόμος περί ηθικής της κυβέρνησης απαιτεί επίσης δημοσιοποίηση οικονομικών από ανώτερους κυβερνητικούς αξιωματούχους των ΗΠΑ. «Είσαι τόσο παραπληροφορημένος, είναι απίστευτο», είπε ο Φάουτσι στον Μάρσαλ. «Είναι εκπληκτικό το πόσο λανθασμένες πληροφορίες έχεις» επέμεινε ο Φάουτσι. Όταν τελικά έληξε η συζήτηση, το μικρόφωνο του Φάουτσι παρέμεινε ανοιχτό. Τότε ο επιδημιολόγος ακούγεται να λέει «τι βλάκας. Χριστέ μου». Υπενθυμίζεται δε ότι το 2020, ο Φάουτσι ήταν ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους κρατικούς υπαλλήλους με ετήσιο μισθό 434.312 δολ., σύμφωνα με το FederalPay.org, ένα μη κυβερνητικό site.

Dr. Anthony Fauci was caught on hot mic moment calling a senator a "moron," after he was questioned about his finances, which are public. pic.twitter.com/mnn3qmADh2

— CBS News (@CBSNews) January 12, 2022