Euroleague Final Four: Η εναλλακτική του Βελιγραδίου

Η Euroleague έχει κάνει γνωστό εδώ και αρκετό καιρό ότι το Final Four της σεζόν 2021-2022 θα διεξαχθεί στο Βερολίνο. Σύμφωνα λοιπόν με ένα δημοσίευμα της σερβικής εφημερίδας Mozzart Sport αναφέρει ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα έστω και την τελευταία στιγμή να υπάρξει αλλαγή της έδρας λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Όπως αναφέρει η Mozzart το Βελιγράδι αποτελεί την εναλλακτική λύση σε περίπτωση που το Βερολίνο δεν καταφέρει να διοργανώσει το Final Four εξαιτίας των πολλών κρουσμάτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην σερβική πρωτεύουσα έχει διοργανωθεί και το Final Four του 2018 το οποίο είχε κατακτήσει η Ρεάλ Μαδρίτης.

Επιπλέον, το δημοσίευμα κάνει λόγο και για συμφωνία ανάμεσα στην πόλη του Βελιγραδίου και της Euroleague με τον δήμαρχο της σερβικής πόλης Γκόραν Βέσιτς να δηλώνει την επιθυμία του για την διοργάνωση του μεγάλου αυτού αθλητικού ραντεβού στην πόλη του.

Αναλυτικά ανέφερε ο Βέσιτς:

«Αν ρωτήσεις όλες τις ομάδες της EuroLeague που θέλουν να παίξουν, θα σου απαντήσει στο Βελιγράδι, επειδή περνάνε καλά και έχουν καλές αναμνήσεις από το Final του 2018».