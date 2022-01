Καύσωνας Αργεντινή: Θερμοκρασίες ρεκόρ για την εποχή, συχνές διακοπές στην ηλεκτροδότηση

Η Αργεντινή πλήττεται από έναν πρωτοφανώς για την ιστορία της σφοδρό καύσωνα με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Με την θερμοκρασία να κυμαίνεται στους 45 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένα τμήματα της νοτιοαμερικανικής αυτής χώρας, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα όταν κατέρρευσαν τα δίκτυα ηλεκτροδότησης εντός και γύρω από την πολυπληθή πρωτεύουσα, το Μπουένος Άιρες. «Επέστρεψα στο σπίτι και δεν είχαμε ρεύμα, το σπίτι ήταν φούρνος», λέει ο 42χρονος Χοσέ Κασαμπάλ, ο οποίος πήρε τα παιδιά του προς αναζήτηση ενός δροσερού μέρους.

«Έτσι τα πήγα στο σπίτι της γιαγιάς τους για να κολυμπήσουν στην πισίνα», λέει. Οι θερμοκρασίες στην Αργεντινή, όπου η ξηρασία που οφείλεται στο φαινόμενο Λα Νίνια ήδη πλήττει τις σοδειές, είχαν ως αποτέλεσμα για πολλές ώρες η χώρα να αναδειχθεί στο θερμότερο σημείο στον πλανήτη επικρατώντας της Αυστραλίας, όπου ο καιρός στη διάρκεια της νύχτας ψύχρανε. «Ακόμη και πολύ νωρίς το πρωί έκανε πολλή ζέστη, περίπου 31 βαθμούς», λέει ο 34χρονος Γκουστάβο Μπάριος από την πόλη Τίγκρε καθώς κάθεται κάτω από τη σκιά των δέντρων. «Δεν έχω κλιματισμό στο σπίτι και είμαστε μόνο με τον ανεμιστήρα που ανακύκλωνε τον θερμό αέρα. Είναι αφόρητο».

While much of the US is dealing with cold temperatures, how does 104 degrees sound? In Argentina, they're dealing with a historic heat wave! #Weather https://t.co/bwG49prW2L

Οι τοπικές αρχές προειδοποίησαν τους κατοίκους να μην κάθονται στον ήλιο κατά τις θερμότερες ώρες της ημέρες, να ντύνονται με ελαφρά ρούχα και να παραμένουν ενυδατωμένοι. «Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί αυτές τις ημέρες», λέει ο δήμαρχος του Μπουένος Άιρες, Οράσιο Ροντρίγκες Λαρέτα. Ο μετεωρολόγος Λούκας Μπερένγκουα εξηγεί ότι ο καύσωνας είναι ακραίος και ότι πιθανόν να καταγράψει ρεκόρ στη χώρα. «Αυτός είναι ένας καύσωνας με ακραία χαρακτηριστικά, με ακραίες θερμοκρασίες, ο οποίος θα αναλυθεί μετά την έλευσή του και πιθανόν να καταγράψει ιστορικά ρεκόρ ως προς τις θερμοκρασίες στη χώρα και τη διάρκειά τους», συμπληρώνει ο ίδιος.

Για κάποιους γεννάται το ερώτημα σχετικά με την κλιματική αλλαγή και με πιο ακραία καιρικά φαινόμενα. Η Αργεντινή τα τελευταία χρόνια έχει βιώσει ασυνήθιστα πολλές δασικές πυρκαγιές γύρω από το δέλτα του κεντρικού της ποταμού και η στάθμη των υδάτων του βασικού της ποταμού Παρανά έπεσε σε σχεδόν ιστορικό χαμηλό 80ετίας. «Γεννήθηκα και ζω εδώ και το κλίμα ήταν ήπιο, βλέπω πως έχει αλλάξει με τα χρόνια η θερμοκρασία και δεν είχαμε συνηθίσει έτσι», λέει η 59χρονη αρχιτέκτονας Μάρτα Λορούσο.

BREAKING: Buenos Aires, Argentina 🇦🇷 falls into darkness as intense heat pushes infrastructure beyond limits.

This is one of the hottest temperatures in recorded history for the city. Unfortunately, this is only the beginning of a brutal & historic heatwave in South America. pic.twitter.com/OUi1CQ1gAY

— Scott Duncan (@ScottDuncanWX) January 11, 2022