Τζόκοβιτς – παρουσιαστές: Το viral βίντεο με το άγριο κράξιμο

Στόχος αρνητικών σχολίων είναι από χθες δύο από τους πιο γνωστούς παρουσιαστές ειδήσεων στην αυστραλιανή τηλεόραση, καθώς διέρρευσε υλικό που τους δείχνει να βρίζουν τον Νόβακ Τζόκοβιτς κατά την προετοιμασία τους για το βραδινό δελτίο. Η συζήτηση μεταξύ της Ρεμπέκα Μάντερν και του Μάικ Άμορ του 7News δεν έγινε στον αέρα, αλλά καταγράφηκε από τα ανοιχτά τους μικρόφωνα.

O Τζόκοβιτς έφτασε την περασμένη εβδομάδα στην Αυστραλία για να συμμετάσχει στο Open έχοντας μια ιατρική εξαίρεση εμβολιασμού που ανέφερε ότι είχε βρεθεί θετικός στον κορωνοϊό στις 16 Δεκεμβρίου της περασμένης χρονιάς. Η άρνηση των αρμόδιων Αρχών να δεχτούν αυτό το έγγραφο πυροδότησε μια νομική διαδικασία που κράτησε πέντε μέρες, ώστε τελικά ένας δικαστής αποφάνθηκε υπέρ του Σέρβου τη Δευτέρα, ρωτώντας μάλιστα με νόημα: «Τι άλλο θα μπορούσε να είχε κάνει ο άνθρωπος;».

A word of warning to everybody in media. A microphone and camera can destroy your career 😄. Presenters Rebecca Maddern and Mike Amor of Australias Channel 7 news SLAM Novak Djokovic in viscous expletive-laden tirade after they forget mic was still on. pic.twitter.com/pZwEhzjxm4

— Niall Boylan (@Niall_Boylan) January 12, 2022