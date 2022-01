Πιλότος έπεσε σε γραμμές τρένου: Ηρωική διάσωση – Δείτε βίντεο

Αστυνομικοί στο Λος Άντζελες (Καλιφόρνια, νότιες ΗΠΑ) κατάφεραν χθες Κυριακή να βγάλουν τον παγιδευμένο πιλότο μονοκινητήριου Cessna, που είχε κάνει αναγκαστική προσγείωση πάνω σε σιδηροτροχιές, δευτερόλεπτα προτού το μικρό αεροσκάφος χτυπηθεί από διερχόμενο συρμό, με συντρίμμια του να εκτοξεύονται προς όλες τις κατευθύνσεις. Τα δραματικά βίντεο που τράβηξε διερχόμενος και κατέγραψαν οι κάμερες σώματος των αστυνομικών δείχνουν την αγωνιώδη προσπάθειά τους να βγάλουν τον άνδρα από το αεροπλάνο, που έκανε αναγκαστική προσγείωση λίγη ώρα μετά την απογείωσή του από την περιοχή Πακόιμα, σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ. Οι αστυνομικοί και ο πιλότος βρίσκονταν σε πολύ μικρή απόσταση από τις γραμμές όταν ο διερχόμενος συρμός έπεσε με ταχύτητα πάνω στο Τσέσνα.

«Το αεροπλάνο έκανε αποτυχημένη απογείωση και αναγκάστηκε να προχωρήσει σε αναγκαστική προσγείωση, καταλήγοντας στις σιδηροτροχιές σε πολυσύχναστη διασταύρωση», εξήγησε ο Λουίς Χιμένες, μουσικοσυνθέτης, 21 ετών, που τράβηξε το ένα βίντεο. «Μερικά δευτερόλεπτα προτού το τρένο χτυπήσει το αεροπλάνο, οι αστυνομικοί έσωσαν τον πιλότο», προτού «ένα κομμάτι από τα συντρίμμια παραλίγο να με χτυπήσει». Ο πιλότος, που δέχθηκε ιατρικές φροντίδες για εκδορές και μώλωπες, είναι σε σταθερή κατάσταση, σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ. Δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός ανθρώπου που επέβαινε στο τρένο. Η γενική αστυνομική διεύθυνση της μεγαλούπολης εξήρε τον «ηρωισμό» και την «ταχεία δράση» των ανδρών της, που «έσωσαν τη ζωή» του πιλότου.

Foothill Division Officers displayed heroism and quick action by saving the life of a pilot who made an emergency landing on the railroad tracks at San Fernando Rd. and Osborne St., just before an oncoming train collided with the aircraft. pic.twitter.com/DDxtGGIIMo

— LAPD HQ (@LAPDHQ) January 10, 2022