Μπομπ Σάγκετ νεκρός: Πέθανε ο διάσημος ηθοποιός

Πέθανε σε ηλικία 65 ετών ο διάσημος ηθοποιός Μπομπ Σάγκετ.

O ηθοποιός ήταν ευρέως γνωστός στο κοινό ως ο Ντάνι Τάνερ από την κωμική σειρά «Full House». Τη δυσάρεστη είδηση του θανάτου του επιβεβαίωσε η οικογένειά του σε δήλωσή της στο CNN.

«Είμαστε συντετριμμένοι που επιβεβαιώνουμε ότι ο αγαπημένος μας Μπομπ πέθανε σήμερα» ανέφερε η οικογένεια Σαγκέτ στη δήλωσή της. «Ήταν τα πάντα για εμάς και θέλουμε να ξέρετε πόσο πολύ αγαπούσε τους θαυμαστές του, κάνοντας ζωντανές εμφανίσεις και φέρνοντας ανθρώπους από όλα τα κοινωνικά κοντά μέσα από το γέλιο. Αν και ζητάμε ιδιωτικότητα αυτή τη στιγμή, σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε μαζί μας στη μνήμη της αγάπης και του γέλιου που χάριζε στον κόσμο ο Μπομπ».

Earlier today, deputies were called to the Ritz-Carlton Orlando, Grande Lakes for a call about an unresponsive man in a hotel room. The man was identified as Robert Saget & pronounced deceased on scene. Detectives found no signs of foul play or drug use in this case. #BobSaget pic.twitter.com/aB1UKiOlmi

— Orange County Sheriff's Office (@OrangeCoSheriff) January 10, 2022