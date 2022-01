Τζόκοβιτς Μελβούρνη – εμβόλιο: Τις επόμενες ώρες οι εξελίξεις για τη συμμετοχή στο αυστραλιανό όπεν

Συνεχίζεται το θρίλερ με τη συμμετοχή (ή μη) του Νόβακ Τζόκοβιτς στο Αυστραλιανό Όπεν, με νέα επεισόδια να προστίθενται σε αυτό. Ωστόσο, η ιστορία αναμένεται να λάβει σύντομα τέλος. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Αυστραλίας ήθελε επιπλέον χρόνο προκειμένου να ετοιμαστεί για την υπόθεση του Σέρβου τενίστα, ωστόσο αυτό δεν κατέστη δυνατό. Η υπουργός Εσωτερικών της Αυστραλίας, Κάρεν Άντριους, ζήτησε από το ομοσπονδιακό δικαστήριο να γίνει η ακρόαση την Τετάρτη (12/1), ωστόσο ο δικαστής, Άντονι Κέλι, αρνήθηκε.

Έτσι, το θέμα της απέλασης του Τζόκοβιτς, ή της εν τέλει συμμετοχής του στο πρώτο Γκραν Σλαμ του 2022, αναμένεται να ξεκαθαρίσει οριστικά αύριο, Δευτέρα 10 Ιανουαρίου. Σημειώνεται ότι, η Tennis Australia είχε ενημερώσει το δικαστήριο ότι θα ήθελε να γνωρίζει μέχρι την Τρίτη (11/1) αν ο Σέρβος θα αγωνιστεί στη διοργάνωση, διότι σε περίπτωση απόσυρσης, θα πρέπει να «προωθηθεί» παίκτης από τα προκριματικά που ξεκινούν εκείνη την ημέρα. Ωστόσο, δεν είναι σίγουρο ότι οι διαδικασίες θα προχωρήσουν στο συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο…

Τζόκοβιτς: Οι δικηγόροι του καταγγέλλουν άσκηση πίεσης και στέρηση ύπνου

Η υπόθεση με τον Νόβακ Τζόκοβιτς, που ακόμη παραμένει σε απομόνωση σε ξενοδοχείο της Μελβούρνης, παίρνει και άλλη τροπή. Αυτή αφορά την αντιμετώπιση που είχε ο αστέρας του τένις από τις Αρχές της Αυστραλίας, καθώς οι δικηγόροι του υποστηρίζουν ότι έτυχε απαράδεκτης συμπεριφοράς, σε σημείο… βασανιστηρίων.

Όπως αναφέρει ρεπορτάζ του Skynews, στα χαρτιά που έχουν καταθέσει στο δικαστήριο, οι νομικοί εκπρόσωποι του «Νόλε» κάνουν λόγο για άθλια αντιμετώπιση. Συγκεκριμένα, υποστηρίζουν πως με το που ο εκπρόσωπός τους έφτασε στο αεροδρόμιο της Μελβούρνης, έπειτα από πτήση 25 ωρών, ανακρίθηκε για έξι ώρες, πριν του δοθεί άδεια για να κοιμηθεί. Μάλιστα, μετά από μισή ώρα, φέρεται να τον ξύπνησαν ξανά και να τον πίεσαν, προκειμένου να αποφασίσει για την ακύρωση της βίζας του.

Εγγυήσεις για τον «Νόλε» προτίθεται να δώσει η κυβέρνηση της Σερβίας

Από τη μεριά του, ο Τζόκοβιτς φέρεται να είπε πως εισήλθε νόμιμα στην χώρα, αφού υπήρχε έγγραφο της Tennis Australia, που του έδινε το σχετικό δικαίωμα. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν φαίνεται πως ήταν αρκετό για να μην συνεχιστεί η ανάκριση. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς από την πλευρά του Σέρβου, ζήτησε να επικοινωνήσει με τον ατζέντη του και τους δικηγόρους του, ωστόσο πιέστηκε να συνεχιστεί η ανάκριση μέχρι τελικά να συμφωνήσει να ακυρωθεί η βίζα του. Τα όσα καταγγέλλει η πλευρά του τενίστα πως διαδραματίστηκαν, του προκάλεσαν «σοκ, έκπληξη και σύγχυση».

Τα όσα γίνονται με τον Τζόκοβιτς, οι συμπατριώτες του τα θεωρούν… casus belli. «Αφού δεν μπορείτε να νικήσετε τον Τζόκοβιτς, τον θέσατε υπό κράτηση», πιστεύουν οι Σέρβοι, οι οποίοι παρακολουθούν την περιπέτεια του σπουδαίου τενίστα, στην Αυστραλία. Μάλιστα, για το θέμα έχει κινητοποιηθεί και η σερβική κυβέρνηση, η οποία προσπαθεί με κάθε διαθέσιμο μέσο να βοηθήσει τον «Νόλε». Μάλιστα, η πρωθυπουργός, Άννα Μπρνάμπιτς, εμφανίστηκε αισιόδοξη για την έκβαση της υπόθεσης. «Υπάρχει ένας θετικός τόνος από την αυστραλιανή πλευρά. Δήλωσα ότι η σερβική κυβέρνηση είναι έτοιμη να παράσχει κάθε εγγύηση για να επιτραπεί στον Νόβακ η είσοδος στην Αυστραλία», δήλωσε σε συνέντευξη της σε ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό η κυρία Μπρνάμπιτς.

Σάλος με τις φωτογραφίες του Τζόκοβιτς σε κοινωνικές εκδηλώσεις τις ημέρες που ανέφερε ότι είχε κορονοϊό

Η πρωθυπουργός της Σερβίας ανέφερε ότι, κατόπιν παρεμβάσεων από το Βελιγράδι, παραδόθηκαν στον Τζόκοβιτς τρόφιμα χωρίς γλουτένη, ένας φορητός υπολογιστής και κάρτες δεδομένων για να μπορεί να επικοινωνεί με την οικογένεια του. Η πρωθυπουργός της Σερβίας, μάλιστα, ανέφερε ότι το αίτημα για διαμονή του συμπατριώτη της τενίστα σε ιδιωτική κατοικία δεν έγινε αποδεκτό και έτσι αυτός θα παραμείνει στο ξενοδοχείο όπου φιλοξενούνται μετανάστες μέχρι αύριο, Δευτέρα (10/1), όταν και θα εκδικαστεί η έφεσή του.

Ο Τζόκοβιτς βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας και για ακόμη έναν λόγο, που ναι μεν σχετίζεται με την πανδημία και τον τρόπο που την αντιμετωπίζει, αλλά μακριά από την Αυστραλία -και συγκεκριμένα στην πατρίδα του τη Σερβία. Χθες, Σάββατο 8 Ιανουαρίου, αποκαλύφθηκε ότι ο λόγος που πήρε την ιατρική εξαίρεση από την Ομοσπονδία Τένις της Αυστραλίας ήταν ότι πέρασε κορονοϊό τον περασμένο Δεκέμβριο. Συγκεκριμένα, οι δικηγόροι του είπαν ότι ο πελάτης τους διεγνώσθη θετικός στις 16 Δεκεμβρίου.

Yesterday, as part of our "Path of a Champion" program, we organized a panel discussion at Novak Tennis Center on the topic "The role and establishment of authority in the development of character and discipline."🌟💙 Watch the full video.👇 https://t.co/SWYFD0WgsG. pic.twitter.com/UWtk43BBgE — Novak Djokovic Foundation (@novakfoundation) December 17, 2021

Η Daily Mail παρουσίασε φωτογραφίες με τον Τζόκοβιτς γύρω από την επίμαχη ημερομηνία

Μια σειρά φωτογραφιών που είδαν το φως της δημοσιότητας, ήρθαν να βάλουν… κι άλλο λάδι στη φωτιά. Η Daily Mail παρουσίασε φωτογραφίες με τον Τζόκοβιτς γύρω από την επίμαχη ημερομηνία, οι οποίες τον δείχνουν σε κανονική δραστηριότητα σε κοινωνικές του συναναστροφές στη Σερβία, χωρίς μάλιστα να φορά μάσκα. Η βρετανική εφημερίδα υποστηρίζει ότι οι εικόνες είναι από τη συμμετοχή του Τζόκοβιτς σε πάνελ συζήτησης για το φιλανθρωπικό του ίδρυμα, με τον «Νόλε» να παραβρίσκεται σε εκδήλωση για γραμματόσημο που φτιάχτηκε προς τιμήν του.

Οι φωτογραφίες αυτές για το γραμματόσημο ανέβηκαν από τον ίδιο, την επομένη της ημερομηνίας που φέρεται να διεγνώσθη θετικός στον Covid. Το France 24 αναφέρει ότι η εκδήλωση έγινε στις 16 Δεκεμβρίου. Εικόνες από την εκδήλωση στο ίδρυμα του Τζόκοβιτς είχε «ανεβάσει» το ίδιο το ίδρυμα στα social media στις 17 Δεκεμβρίου, με την επισήμανση ότι η εκδήλωση είχε γίνει την προηγουμένη ημέρα. Σε άλλες φωτογραφίες που φέρονται να τραβήχτηκαν στις 17 Δεκεμβρίου, ο Τζόκοβιτς απεικονίζεται να συμμετέχει σε ανοιχτή εκδήλωση, μια τελετή απονομής βραβείων της Ένωσης Αντισφαίρισης του Βελιγραδίου, κατά την οποία μάλιστα αγκαλιάζει παιδιά.

An honor to receive my very own Serbian stamp. Thank you to my generous country for this rare gift! I’m humbled!! Excited to share we’ll partner with the Serbian National Postal Service on @novakfoundation projects for every child to have the opportunity to attend preschool 🙏🏼 pic.twitter.com/Ww8Zma95NU — Novak Djokovic (@DjokerNole) December 17, 2021

Δεν είναι σαφές εάν ο Τζόκοβιτς γνώριζε ότι είχε Covid όταν τραβήχτηκαν οι φωτογραφίες

Φυσικά, δεν είναι σαφές εάν ο Τζόκοβιτς γνώριζε ότι είχε Covid όταν τραβήχτηκαν οι φωτογραφίες και δεν είναι επίσης σαφές το πότε έλαβε το αποτέλεσμα του θετικού τεστ. Θα μπορούσε, κάλλιστα, να μην έχει λάβει την απάντηση του ελέγχου στον οποίο είχε υποβληθεί. Να σημειωθεί επίσης ότι σύμφωνα με τον Guardian, ο Τζόκοβιτς είχε παρακολουθήσει αγώνα της Euroleague μεταξύ του Ερυθρού Αστέρα και της Μπαρτσελόνα, στο Βελιγράδι, στις 14 Δεκεμβρίου. Μετά από αυτόν τον αγώνα εντοπίστηκαν θετικά κρούσματα κορονοϊού.

Μάλιστα, το CNBC sports σημειώνει ότι ο Σέρβος τενίστας είχε φωτογραφηθεί σε αυτόν τον αγώνα να αγκαλιάζει παίκτες και των δύο ομάδων, συμπεριλαμβανομένων κάποιων που μετά από μερικές ημέρες διαγνώσθηκαν θετικοί στον κορονοϊό.