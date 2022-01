Ένοπλες Δυνάμεις Καναδάς: Γιατί αλλάζουν οι στολές

Οι ένοπλες δυνάμεις του Καναδά στο εξής θα έχουν στολές που δεν θα διαχωρίζονται ανάλογα με το φύλο. Κάθε μέλος των ενόπλων δυνάμεων της χώρας θα μπορεί να επιλέγει όποια στολή είναι πιο άνετη. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας πρόκειται να εισάγει στολές χωρίς διακρίσεις σε ανδρικές ή γυναικείες για τα στρατεύματα των Καναδικών Ενόπλων Δυνάμεων, σύμφωνα με σημείωμα που έλαβε το Blacklock’s Reporter, ένα ειδησεογραφικό μέσο που καλύπτει τις κυβερνητικές εξελίξεις. Το ενημερωτικό σημείωμα, που ονομάζεται «Διαφορετικότητα και Ένταξη», αναφέρει ότι οι νέες ενιαίες κατευθυντήριες γραμμές θα καταργήσουν τα ειδικά αξεσουάρ που προορίζονται ξεχωριστά για κάθε φύλο.

Οι νέες στολές θα επιτρέψουν σε non-binary στρατιώτες, ναυτικούς και πληρώματα αεροσκαφών να επιλέγουν όποια ρούχα θέλουν. Το Υπουργείο Άμυνας δεσμεύεται να διασφαλίσει ότι όλο το προσωπικό «αισθάνεται ασφαλές και προστατευμένο». Αξιωματούχοι του υπουργείου είπαν στο Blacklock’s Reporter ότι δεν είναι σαφές πότε θα κυκλοφορήσει ο νέος ενδυματολογικός κώδικας.

«Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σκληρά για να οικοδομήσουμε μια αμυντική ομάδα όπου όλα τα μέλη της θα αισθάνονται ασφαλή και προστατευμένα» ανέφερε εκπρόσωπος. Υπενθυμίζεται ότι σε ένα ερωτηματολόγιο της Στατιστικής Υπηρεσίας του Καναδά το 2016, 104.000 μέλη του προσωπικού, δηλαδή ποσοστό 0,2% δήλωναν ότι είναι τρανς άτομα. Η κίνηση των Ενόπλων δυνάμεων ακολουθεί την Καναδική Ακτοφυλακή που με παρόμοιο τρόπο απέρριψε κατηγορίες ενδυμάτων με έμφυλο διαχωρισμό από τον ενδυματολογικό κατάλογό της.

Από το 2020, όλες οι στολές της ακτοφυλακής είναι πλέον ουδέτερες ως προς το φύλο. Ο Καναδάς, που εδώ και πολύ καιρό έχει πρωτοπορήσει στους νόμους περί ισότητας, απαγόρευσε πρόσφατα τη θεραπεία μετατροπής φύλου. Ο νόμος τέθηκε χθες σε ισχύ και ο πρωθυπουργός και ηγέτης του Φιλελεύθερου Κόμματος Τζάστιν Τριντό έγραψε στο Twitter ότι «Από σήμερα, είναι επίσημο: η θεραπεία μετατροπής φύλου απαγορεύεται στον Καναδά. ‘Η νομοθεσία της κυβέρνησής μας έχει τεθεί σε ισχύ – πράγμα που σημαίνει ότι είναι πλέον παράνομο να προωθούμε, να διαφημίζουμε, να ωφελούμαστε ή να υποβάλλουμε κάποιον σε αυτήν την απεχθή και επιβλαβή πρακτική. Τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων είναι ανθρώπινα δικαιώματα».

As of today, it’s official: Conversion therapy is banned in Canada. Our government’s legislation has come into force – which means it is now illegal to promote, advertise, benefit from, or subject someone to this hateful and harmful practice. LGBTQ2 rights are human rights.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) January 7, 2022