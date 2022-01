Δένδιας ΝΑΤΟ: «Η Ελλάδα στηρίζει τον διάλογο με τη Ρωσία»

Έμφαση στη διατήρηση διαύλων επικοινωνίας με τη Ρωσία έδωσε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας στην παρέμβασή του στην έκτακτη συνάντηση των Υπουργών του ΝΑΤΟ, μέσω τηλεδιάσκεψης. Ειδικότερα, όπως αναφέρουν διπλωματικές πηγές, στην παρέμβασή του ο Νίκος Δένδιας υπογράμμισε ότι η Ελλάδα στηρίζει τον διάλογο του ΝΑΤΟ με τη Ρωσία, στο πλαίσιο της διττής προσέγγισης. Μάλιστα, στο πλαίσιο αυτό, είπε ότι η Ελλάδα καλωσορίζει τη σύγκληση του Συμβουλίου ΝΑΤΟ-Ρωσίας την επόμενη εβδομάδα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Νίκος Δένδιας πρόσθεσε ότι για την επίτευξη ενός ουσιαστικού διαλόγου, χρειάζεται αποκλιμάκωση και ότι ο διάλογος αυτός, προκειμένου να φέρει απτά αποτελέσματα, θα χρειαστεί χρόνο. Επισημαίνεται επίσης πως ο υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι στον διάλογο αυτό θα πρέπει να τονιστούν εξαρχής οι θέσεις μας, οι οποίες βασίζονται στις κοινές αρχές και στον σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου.

«Βασική αρχή αποτελεί η καταδίκη οποιασδήποτε παραβίασης της εδαφικής ακεραιότητας των κρατών, μια αρχή την οποία οφείλουν να σέβονται οι Νατοϊκοί σύμμαχοι σε όλες τις περιπτώσεις, καθώς και οι χώρες με εταιρική σχέση με το ΝΑΤΟ και ειδικά η Ουκρανία που ζητά διεθνή αλληλεγγύη» υπογραμμίζεται. Τέλος, ο υπουργός Εξωτερικών επισήμανε επίσης ότι ο ΟΑΣΕ θα μπορούσε να διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο στη μείωση της έντασης και στον έλεγχο των εξοπλισμών. Στο επίκεντρο της έκτακτης Συνόδου Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ βρέθηκε η κατάσταση ασφαλείας στην Ευρώπη, υπό το φως των εξελίξεων σχετικά με την Ουκρανία και ενόψει της επικείμενης σύγκλησης Συμβουλίου ΝΑΤΟ-Ρωσίας, σημειώνεται σε ανάρτηση του ΥΠΕΞ στο Twitter.

FM @NikosDendias is participating, via videoconference, in the Extraordinary mtg of #NATO Ministers of Foreign Affairs #ForMin focusing on the security situation in Europe, in light of dvpts regarding #Ukraine & in view of upcoming NATO-Russia Council pic.twitter.com/yGtGhCJkSY

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) January 7, 2022