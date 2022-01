Σύζυγος Νόβακ Τζόκοβιτς: Η ανάρτηση της Γελένα στο twitter μετά το “θρίλερ” στην Αυστραλία

Το δικό της μήνυμα για την περιπέτεια που περνάει ο Νόβακ Τζόκοβιτς στην Αυστραλία έστειλε μέσω σόσιαλ η σύζυγός του. Η Γελένα Τζόκοβιτς στέκεται στο πλευρό του συζύγου της, που βρίσκεται σε ξενοδοχείο καραντίνας εωσότου εκδικαστεί η υπόθεση για τη βίζα του στην Αυστραλία και ευχαριστεί όσους βρέθηκαν στο πλευρό τους. Ανήμερα Χριστούγεννα για τους Σέρβους, η Γελένα Τζόκοβιτς, στελνει τις ευχές της και στέλνει το μήνυμά της.

«Είναι Χριστούγεννα για εμάς, όλες μου οι ευχές είναι όλοι να είναι υγιείς, χαρούμενοι, ασφαλείς και με τις οικογένειές τους. Θα θέλαμε και εμείς να είμαστε όλοι μαζί σήμερα αλλά η παρηγοριά μου είναι ότι τουλάχιστον είμαστε όλοι ασφαλείς. Και όλοι θα μάθουμε από αυτή την εμπειρία» έγραψε αρχικά στο πρώτο ποστ η σύζυγος του Νόβακ Τζόκοβιτς. «Σας ευχαριστώ όλους, από όλο τον κόσμο, που χρησιμοποιήσατε τη φωνή σας για να στείλετε αγάπη στον σύζυγό μου. Παίρνω μια βαθιά ανάσα για να ηρεμήσω και να αναζητήσω την ευγνωμοσύνη και την κατανόηση σε αυτή τη στιγμή για ό,τι συμβαίνει» συνεχίζει η Γελένα Τζόκοβιτς και καταλήγει. «Ο μόνος νόμος που θα πρέπει να σεβόμαστε μπροστά σε κάθε σύνορο είναι η αγάπη και ο σεβασμός για τους ανθρώπους. Η αγάπη και η συγχώρεση δεν είναι ποτέ λάθος αλλά μια πανίσχυρη δύναμη. Σας ευχαριστώ».

It’s Christmas today for us, my wishes are for everyone to be healthy, happy, safe and together with families. We wish we are all together today, but my consolation is that at least we are healthy. And we will grow from this experience. 🎄🙏♥️

