Ταλιμπάν – κούκλες: Η “φρικιαστική” διαταγή σε εμπόρους

Οι Ταλιμπάν διέταξαν τους εμπόρους ρούχων στην Χεράτ του δυτικού Αφγανιστάν να αποκεφαλίσουν τις κούκλες της βιτρίνας στα καταστήματά τους. Συγκεκριμένα, αυτή η διαταγή ήρθε διότι οι Ταλιμπάν θεωρούν ότι αυτές οι κούκλες παραβιάζουν την δική τους ερμηνεία των κανόνων του ισλάμ, που απαγορεύει την αναπαράσταση του ανθρώπου. Η διαταγή ακολουθεί μία σειρά μέτρων που έχουν επιβάλει οι ταλιμπάν στο πλαίσιο της εφαρμογής της δικής τους ακραίας εκδοχής του ισλάμ, μέτρων που περιορίζουν τις ελευθερίες, κυρίως των γυναικών και των κοριτσιών. «Ζητήσαμε από τους εμπόρους να κόψουν τα κεφάλια των κουκλών, διότι αντιβαίνουν στον νόμο της σαρία», επιβεβαίωσε ο Αζίζ Ραχμάν, επικεφαλής της υπηρεσίας Προώθησης της Αρετής και Πρόληψης της Ανηθικότητας στην Χεράτ, τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας με 600.000 κατοίκους.

«Αν αρκεσθούν να καλύψουν το κεφάλι ή να καλύψουν (ολόκληρη) την κούκλα, ο άγγελος του Αλλάχ δεν θα μπει στο μαγαζί τους και στο σπίτι τους για να τους ευλογήσει», είπε προσθέτοντας ότι οι καταστηματάρχες υποσχέθηκαν να υπακούσουν.

Taliban is beheading the mannequins in Afghanistan to don’t feel horny about it. pic.twitter.com/WGtsZRLxrs

— Asaad Hanna (@AsaadHannaa) January 4, 2022