Φωτιά σε τριώροφο κτίριο – ΗΠΑ: Δεκατρείς νεκροί ανάμεσά τους και πολλά παιδιά

Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από φωτιά που ξέσπασε σε ένα τριώροφο κτίριο στη συνοικία Φερμάουντ της Φιλαδέλφειας των ΗΠΑ. Τοπικά ΜΜΕ, επικαλούμενα την Αστυνομία και την Πυροσβεστική, ανέφεραν ότι μεταξύ των θυμάτων είναι και «πολλά παιδιά». Οι Αρχές δεν έχουν ανακοινώσει προς το παρόν κάποιον επίσημο απολογισμό της τραγωδίας.

Σε ανάρτησή της στο Twitter η Πυροσβεστική Υπηρεσία της πόλης ανέφερε ότι μονάδες της έφτασαν στο σημείο στις 6:40 το πρωί και διαπίστωσαν ότι φλόγες έβγαιναν από τον δεύτερο όροφο του κτιρίου. Χρειάστηκαν περίπου 50 λεπτά για να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά. Το κτίριο ανήκει στην Υπηρεσία Κοινωνικής Στέγης της Φιλαδέλφειας και είχε μετατραπεί σε διαμερίσματα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας ενήλικος άνδρας 36 ετών, καθώς και ένα παιδί μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο και η κατάστασή τους είναι σοβαρή, αλλά σταθερή.

PFD responded to a fatal fire this morning on the 800 block of N. 23rd St. The fire is under control but the scene is still active.

— Philadelphia Fire (@PhillyFireDept) January 5, 2022