Άνοιγμα σχολείων στην Ευρώπη: Επιστρέφουν οι μαθητές παρά τη μετάλλαξη Όμικρον

Τα σχολεία στην Ευρώπη ανοίγουν, παρά την έκρηξη των κρουσμάτων της Ομικρον. Σε μεγάλες χώρες της ΕΕ, όπως στη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ισπανία και την Ιταλία, τα σχολεία ανοίγουν κανονικά.

Η συνοπτική εικόνα για το άνοιγμα των σχολείων στην Ευρώπη

Η συνολική εικόνα δείχνει ότι τα σχολεία ανοίγουν κανονικά και διά ζώσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση:

στη Γερμανία (3/1),

τη Γαλλία (3/1),

την Ισπανία (10/1),

την Ουγγαρία (3/1),

τη Βουλγαρία (4/1),

τη Λετονία (5/1),

την Ιρλανδία (6/1),

το Λουξεμβούργο (9/1),

την Εσθονία (10/1),

την Ιταλία (10/1),

την Ολλανδία (10/1),

τη Φινλανδία (10/1),

το Βέλγιο (10/1),

τη Σλοβακία (10/1),

την Πολωνία (10/1),

τη Μάλτα (10/1),

την Κύπρο (10/1),

καθώς επίσης σε Κροατία, Λιθουανία, Σουηδία, Τσεχία και Ρουμανία.

Καθώς τα σχολεία ξανανοίγουν τις πόρτες τους και οι μαθητές επιστρέφουν με διαφορετικά από χώρα σε χώρα πρωτόκολλα στις τάξεις, τα μεγάλα πρακτορεία καταγράφουν την έκρηξη των κρουσμάτων σε συνδυασμό με την ανησυχία αρκετών γονέων. «Εκατομμύρια παιδιά επέστρεψαν στο σχολείο τη Δευτέρα, παρά την ανεξέλεγκτη μετάδοση της Ομικρον ανάμεσα σε όλες τις ηλικίες στη Γαλλία και την καταγραφή 167.000 κρουσμάτων την ημέρα κατά μέσο όρο» σημειώνει το Γαλλικό Πρακτορείο σε τηλεγράφημά του για την επιστροφή των μαθητών στις τάξεις. Μάλιστα, στον τίτλο του τηλεγραφήματος γίνεται λόγος για «αμόκ» μεταδοτικότητας της Όμικρον (Omicron runs amok in France).

Bloomberg για Ιρλανδία: Παρά το ρεκόρ μετάδοσης της Όμικρον, τα σχολεία ανοίγουν

To πρακτορείο Bloomberg εστιάζει ιδιαίτερα στην περίπτωση της Ιρλανδίας, όπου παρότι αυτή τη στιγμή καταγράφεται ο υψηλότερος ρυθμός μετάδοσης της Όμικρον στην Ευρώπη, «τα παιδιά έχει προγραμματιστεί να επιστρέψουν στο σχολείο την Πέμπτη». Για τη Γερμανία, όπου τα σχολεία στα περισσότερα κρατίδια είναι επίσης ανοιχτά από τη Δευτέρα 3 Ιανουαρίου, το Bloomberg μεταφέρει δηλώσεις αξιωματούχων της κυβέρνησης που σημειώνουν «ότι το κλείσιμο των σχολείων είναι το τελευταίο μέτρο που θα μπορούσε να ληφθεί» (only as a last resort). Οι μαθητές στο Βερολίνο, στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, στο Βραδεμβούργο, στη Σαξονία και στη Ρηνανία-Παλατινάτο επέστρεψαν στις τάξεις από τη Δευτέρα.

Reuters για Ισπανία: Σπάνια πολιτική ομοφωνία υπέρ του ανοίγματος των σχολείων

Στην Ισπανία, «οι μαθητές επιστρέφουν στα σχολεία τη Δευτέρα 10 Ιανουαρίου, παρά τις εικασίες ότι τα κρούσματα-ρεκόρ της COVID-19 θα οδηγούσαν σε τηλεκπαίδευση», τονίζει σε τηλεγράφημά του από τη Μαδρίτη το πρακτορείο Reuters. «Οι αξιωματούχοι από τις 17 ισπανικές περιφέρειες, οι οποίες καθόρισαν τη δική τους πολιτική για την υγεία, ψήφισαν όλοι υπέρ της επιστροφής στην τάξη την Τρίτη, σε μια σπάνια επίδειξη ομοφωνίας σε μια χώρα γεμάτη έντονες πολιτικές διαφορές», σχολιάζει το Reuters.

«Οι εκτεταμένες εκστρατείες εμβολίων και οι μελέτες που δείχνουν ότι η Omicron προκαλεί λιγότερο σοβαρά συμπτώματα έχουν δώσει στις αρχές περιθώρια να ακολουθήσουν μια πιο ήπια στάση», σχολιάζει το Bloomberg για τη στάση που τηρούν οι περισσότερες χώρες της Ευρώπης. Εκτός ΕΕ, στη Βρετανία, τα σχολεία ξανανοίγουν, παρά τη συνεχιζόμενη έκρηξη κρουσμάτων της Όμικρον, με τον πρωθυπουργό Boris Johnson να υπογραμμίζει τη σημασία που έχει αυτό για τα ίδια τα παιδιά. Στην Ιταλία, παρά τις φωνές σε ιταλικές περιφέρειες που ζητούν να αποφασιστεί αναβολή τουλάχιστον 20 ημερών, ο πρωθυπουργός Mario Draghι εμφανίζεται αποφασισμένος να μην αναβάλει την προγραμματισμένη επιστροφή των μαθητών στα θρανία τη Δευτέρα.

Τα μέτρα που λαμβάνονται

Τα μέτρα και τα πρωτόκολλα παρουσιάζουν ομοιότητες. Στο Βέλγιο, τα μέτρα περιλαμβάνουν την υποχρεωτική μάσκα, ενώ στη Γαλλία θα διακόπτονται τα μαθήματα σε ένα τμήμα αν βρεθούν θετικοί τρεις μαθητές. Και στη Γερμανία είναι υποχρεωτική η μάσκα με καθημερινά (δωρεάν) τεστ την πρώτη εβδομάδα μετά τις διακοπές, ενώ από την επόμενη επιστρέφουν στα τρία τεστ. Τηλεκπαίδευση προβλέπεται ανά σχολείο μόνο αν υπάρξουν πολλά κρούσματα. Στην Ιταλία ισχύει επίσης η υποχρεωτική μάσκα και τεστ πριν από την επιστροφή στα σχολεία, ενώ στην Ολλανδία προβλέπεται τεστ δύο φορές την εβδομάδα σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στην Πορτογαλία, τα σχολεία προβλέπεται να ανοίξουν κανονικά την ερχόμενη εβδομάδα και αναμένεται η τελική απόφαση της κυβέρνησης για ενδεχόμενα πρόσθετα μέτρα.