Δήμος Αθηναίων: Συνέχεια στο πρόγραμμα δημόσιων τοιχογραφιών

«Ο νεαρός τυμπανιστής του Μεσολογγίου» αγναντεύει την Ακρόπολη από το 13ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών στο Μετς, ενώ το «Πάνθεον» των Αγωνιστών του ‘21 συντροφεύει τους μαθητές στο 133ο Δημοτικό Σχολείο, στην Κυψέλη: Δύο ακόμη εντυπωσιακές τοιχογραφίες μεγάλης κλίμακας, δίνουν χρώμα και πνοή σε σχολικά κτίρια της Αθήνας, ολοκληρώνοντας με αυτόν τον τρόπο το πρόγραμμα των τεσσάρων δημόσιων τοιχογραφιών με τίτλο: «From the Roots to the Sky», που υλοποιήθηκε από τον Δήμο Αθηναίων και την Urban Act, με τη συμμετοχή σημαντικών καλλιτεχνών της Street Art. Η τοιχογραφία στο σχολείο του Μετς, εμπνευσμένη από το έργο του Γερμανού ζωγράφου Johann Georg Christian Perlberg, με τίτλο «Ο νεαρός τυμπανιστής του Μεσολογγίου» (ή «τα Τύμπανα του πολέμου της Ανεξαρτησίας»), φιλοξενείται στο προαύλιο του 13ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών και φιλοτεχνήθηκε από τον street artist SAME84.

Στην 3η κατά σειρά τοιχογραφία, στο πλαίσιο του προγράμματος δημόσιων τοιχογραφιών του Δήμου Αθηναίων, ο καλλιτέχνης χρησιμοποίησε μικτή τεχνική από σπρέι και ακρυλικά χρώματα, προκειμένου να αποδώσει ελεύθερα το έργο σε εντυπωσιακά μεγάλη κλίμακα, σαν να το παρουσίαζε σε καμβά. «Μέσα από το έργο μου θέλησα να εκφράσω την επανάσταση, όπως θα ήθελα να γίνει ακόμη και στις μέρες μας: Ένας νέος να δίνει το ρυθμό της», επισημαίνει σε σύντομο μήνυμά του ο δημιουργός.

Το «Πάνθεον» των Αγωνιστών του ’21 στο 133ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών

Η τοιχογραφία «Πάνθεον» των Αγωνιστών του ‘21 είναι μια σύνθεση εμπνευσμένη από τρεις από τους σπουδαιότερους πρωταγωνιστές της Ελληνικής Επανάστασης: Της Λασκαρίνας Μπουμπουλίνας, του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη και του Κωνσταντίνου Κανάρη. Οι ηρωικές αυτές μορφές ενέπνευσαν τον street artist GOSPEL και απεικονίζονται με αφαιρετικό τρόπο και έντονα χρώματα σε τοίχο του 133ου Δημοτικού Σχολείου, στην Κυψέλη. H επιλογή του Κωνσταντίνου Κανάρη δεν έγινε τυχαία, καθώς ο ίδιος, ο οποίος διετέλεσε Πρωθυπουργός της χώρας πέντε φορές, έζησε για ένα διάστημα της ζωής του στην Κυψέλη. Η συγκεκριμένη τοιχογραφία, η οποία αποτίνει φόρο τιμής στον ήρωα του ’21, πλαισιώνεται με διακοσμητικά στοιχεία που παραπέμπουν στη δράση του, όπως το κανόνι και το πλοίο.

Το πρόγραμμα για το 2021 υλοποιήθηκε σε τοίχους τεσσάρων σχολικών κτιρίων της Αθήνας και ήταν αφιερωμένο στις «επετειακές δράσεις 1821 – 2021». Οι καλλιτέχνες άντλησαν έμπνευση από σημαντικές προσωπικότητες, που ξεχώρισαν και των οποίων τα έργα και οι δράσεις συνέβαλαν στη συνοχή, την ελπίδα, αλλά και στη μελλοντική εξέλιξη της χώρας. Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη τοιχογραφία φιλοτεχνήθηκε από τον Έλληνα street artist KEZ στο 104ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών, και ήταν εμπνευσμένη από το πολύ γνωστό έργο «Ερωτόκριτος και Αρετούσα» του λαϊκού μας ζωγράφου Θεόφιλου. Στη δεύτερη τοιχογραφία, που κοσμεί το 18ο Ενιαίο Λύκειο Αθηνών η έμπνευση του καλλιτέχνη Λεωνίδα Γιαννακόπουλου πήγασε από τους στίχους του Ανδρέα Κάλβου, που περιλαμβάνονται στην ωδή «Εις Σάμον». Οι δημόσιες τοιχογραφίες υλοποιήθηκαν με την υποστήριξη των ελληνικών χρωμάτων Vechro και Flame και με χορηγό επικοινωνίας την LIFO.

Ο Λόρδος Βύρωνας του street artist Cacao Rocks κοσμεί κτίριο στου Ψυρρή

Στο πρόγραμμα δημόσιων τοιχογραφιών, που υλοποίησε ο Δήμος Αθηναίων εντάσσεται και μία ακόμη τοιχογραφία εμπνευσμένη από το 1821, αυτή του street artist Cacao Rocks. Ο γνωστός καλλιτέχνης φιλοτέχνησε ένα εντυπωσιακό πορτραίτο του Φιλέλληνα ποιητή Λόρδου Βύρωνα, στο πλαίσιο ανάδειξης προσωπικοτήτων από τον χώρο της διανόησης και της λογοτεχνίας, που με τη δράση τους συνέβαλαν στη διάδοση του αγώνα για την ελευθερία των Ελλήνων. Πρόκειται για ένα -μεγάλων διαστάσεων- mural που ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2021 και κοσμεί τον τοίχο κτιρίου στη συμβολή των οδών Τομπάζη και Λεοχάρους, στην περιοχή του Ψυρρή. Ο Cacao Rocks, αναφερόμενος στο έργο του, τόνισε: «Ευχαριστώ πολύ τον Δήμο Αθηναίων για την έμπνευση και τη συνεισφορά στην υλοποίηση αυτού του έργου. Με αυτή την κίνηση, δημιουργούμε ένα σύγχρονο μνημείο για τον φιλελληνισμό κα τιμούμε την προσωπικότητα του Λόρδου Βύρωνα, που έδωσε τη ζωή του για την Ελλάδα και την ελευθερία».

Για τη δημιουργία της τοιχογραφίας του, ο καλλιτέχνης χρησιμοποίησε τεχνοτροπία που θυμίζει τη ζωγραφική των μοντερνιστών του προηγούμενου αιώνα, αφήνοντας σε δεύτερο επίπεδο το παραστατικό μέρος της σύνθεσης και δημιουργώντας μια pop ζωγραφική εκδοχή της προτομής του Λόρδου Βύρωνα.

Η σύγχρονη τέχνη στο αστικό τοπίο

«Ο Δήμος Αθηναίων θα συνεχίσει να διασυνδέει τη σύγχρονη Τέχνη με το αστικό τοπίο, υλοποιώντας και τη νέα χρονιά ένα δυναμικό πρόγραμμα δημόσιων τοιχογραφιών. Στόχος μας είναι μέσα από αυτή την «ανοιχτή» προς όλους μορφή Τέχνης να δώσουμε περισσότερο χρώμα, καλαισθησία και ποιότητα στον δημόσιο χώρο, με έμφαση όχι μόνο στο κέντρο, αλλά και στις γειτονιές της πόλης μας», τονίζει σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης. Το πρόγραμμα που υλοποιήθηκε από το Culture is Athens/Πολιτισμός είναι η Αθήνα, εντάσσεται στο 3ετές σχέδιο του Δήμου Αθηναίων, με στόχο την αναβάθμιση, την ανάδειξη και την ενοποίηση του πολιτιστικού ιστού της Αθήνας, αλλά και την έμπρακτη στήριξη των καλλιτεχνών και των εργαζόμενων στον κλάδο του Πολιτισμού. Τον σχεδιασμό και την εποπτεία του προγράμματος, στο πλαίσιο του οποίου ολοκληρώθηκαν συνολικά επτά τοιχογραφίες, είχε η ιστορικός Τέχνης και Σύμβουλος του Δημάρχου Αθηναίων στον τομέα του Πολιτισμού, Κατερίνα Κοσκινά.

Φέτος, το πρόγραμμα των τοιχογραφιών επεκτείνεται και σε κτίρια ιδιωτών, φορέων και ιδρυμάτων. Ήδη, ο Δήμος Αθηναίων έχει απευθύνει σχετική πρόσκληση, μέσω της οποίας καλεί όσους ενδιαφέρονται, να προτείνουν τον δικό τους τοίχο για τη δημιουργία τοιχογραφιών στέλνοντας τη διεύθυνση του ακινήτου, τη φωτογραφία της επιφάνειας του προτεινόμενου τοίχου, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]