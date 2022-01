Τζόκοβιτς εμβόλιο – Australian Open: Στον αέρα η συμμετοχή του Σέρβου τενίστα, δεν του επιτρέπουν την είσοδο στη χώρα

Ακόμα ένα επεισόδιο στο «θρίλερ» με τη συμμετοχή του Νόβακ Τζόκοβιτς είναι σε εξέλιξη, καθώς οι αρχές της Αυστραλίας αρνούνται τελικά να του δώσουν βίζα για παραμονή στη χώρα! Την Τρίτη ο ανεμβολίαστος Σέρβος σούπερ σταρ είχε ανακοινώσει ότι έλαβε ιατρική εξαίρεση για να παίξει στο τουρνουά του Gran Slam στη Μελβούρνη. Ο αθλητής βρίσκεται στην Αυστραλία αλλά περιμένει τη θεώρηση της βίζας του, που όπως φαίνεται δεν θα την πάρει.

Κατά τη συνέντευξή του, ως είθισται, στον συνοριακό έλεγχο, φαίνεται επίσης ότι ο τενίστας δεν μπόρεσε να αιτιολογήσει επαρκώς τον λόγο αυτής της ιατρικής εξαίρεσης. Σύμφωνα με πληροφορίες αυστραλιανών μέσων, πιθανότατα αυτός ο λόγος είναι η νόσηση του Τζόκοβιτς από Covid-19 το τελευταίο εξάμηνο. Η πολιτεία της Βικτόριας όμως δεν επιτρέπει την είσοδο στους μη εμβολιασμένους κατά του κορονοϊού, εκτός εάν περάσουν από υποχρεωτική καραντίνα 14 ημερών σε ξενοδοχείο και όπως φαίνεται δεν διατίθενται να κάνουν καμία εξαίρεση.

Ο υπουργός Αθλητισμός της Πολιτείας, Jaala Pulford, ξεκαθάρισε με ανακοίνωσή του ότι δεν πρόκειται να υποστηρίξουν το αίτημα του Αυστραλού άσου για τη βίζα που απαιτείται για να παραμείνει στη χώρα. «Είμαστε ξεκάθαροι: Οι εγκρίσεις για τη βίζα είναι θέμα της Πολιτείας, και οι ιατρικές εξαιρέσεις είναι θέμα των γιατρών», τόνισε ο υπουργός. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η τοποθέτηση της υπουργού Εσωτερικών Karen Andrews: «Οποιοδήποτε πρόσωπο που επιθυμεί να εισέλθει στην Αυστραλία, θα πρέπει να συμβιβάζεται με τους αυστηρούς συνοριακούς κανόνες μας».

Υπενθυμίζεται ότι το θέμα που έχει προκύψει με την «εξαίρεση» του ανεμβολίαστου κατόχου 20 Gran Slam, έχει προκαλέσει οργή στην αυστραλιανή κοινωνία, με τους φιλάθλους να απειλούν τη διοργάνωση με μποϊκοτάζ.

Update on #AusOpen2022…

The Federal Government has asked if we will support Novak Djokovic’s visa application to enter Australia.

We will not be providing Novak Djokovic with individual visa application support to participate in the 2022 Australian Open Grand Slam.

1/2

— Jaala Pulford MP (@JaalaPulford) January 5, 2022