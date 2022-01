Τίγρης επιτίθεται σε άνθρωπο: Βίντεο σοκ από ζωολογικό κήπο

Πλάνα από κάμερα που κυκλοφόρησαν από τις αρχές δείχνουν έναν άνδρα να ουρλιάζει από τον πόνο και να εκλιπαρεί για βοήθεια από την επίθεση μιας τίγρης Μαλαισίας, λίγο πριν ο αστυνομικός πυροβολήσει και σκοτώσει το ζώο που είχε αρπάξει το χέρι του άνδρα σε ζωολογικό κήπο της Φλόριντα των ΗΠΑ. «Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ, βοήθησέ με, σε παρακαλώ», ούρλιαζε ο άνδρας καλώντας σε βοήθεια τον αστυνομικό. Στα πλάνα, ο άνδρας φαίνεται να στερεώνει το σώμα του στο φράκτη με το πόδι του στον αέρα και τον ώμο του στο χώμα, ενώ η τίγρης του είχε αρπάξει το χέρι.

«Εκτιμάται ότι προσπαθούσε να ταΐσει ή να χαϊδέψει την τίγρη μέσα από τον φράκτη μέχρι που η τίγρη μπόρεσε να τον φτάσει και να τραβήξει το χέρι του μέσα στο περίβλημα», εκτιμούν οι αρχές. Ο άνδρας, ηλικίας περίπου 20 ετών, ο οποίος εργαζόταν σε μια εταιρεία καθαρισμού για λογαριασμό του ζωολογικού κήπου, τραυματίστηκε σοβαρά και νοσηλεύεται. Μπήκε, το βράδυ της Τετάρτης 29 Δεκεμβρίου, μετά το κλείσιμο για το κοινό του ζωολογικού κήπου, «σε μια απαγορευμένη ζώνη, κοντά σε έναν τίγρη που βρισκόταν μέσα στον περιφραγμένο χώρο του», εξήγησε η αστυνομία της κομητείας Κόλιερ, όπου βρίσκεται ο ζωολογικός κήπος της πόλης Νάπολης.

An eight-year-old Malayan tiger has been shot dead after it bit the arm of a cleaner at Naples Zoo in Florida.

Read more about this story: https://t.co/BtyKyexaL2 pic.twitter.com/OpaIrN7aJ4

— Sky News (@SkyNews) December 30, 2021