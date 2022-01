Νάπολι πυροτεχνήματα: Η απάντηση στην απαγόρευση του δημάρχου

Με μια «βροχή» από πυροτεχνήματα υποδέχτηκε το νέο έτος η Νάπολη, παρά την απαγόρευση της χρήσης τους την οποία είχε επιβάλλει ο δήμαρχος της πόλης Γκαετάνο Μανφρέντι. Στα βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου βλέπουμε να γίνεται η… νύχτα μέρα από τα αμέτρητα πυροτεχνήματα που σκάνε πάνω από την Νάπολη. Κι αυτό παρά το γεγονός ότι είχε εκδοθεί εντολή από τον δήμο που απαγόρευε τη χρήση τους από τις 16.00 στις 31 Δεκέμβρη μέχρι τα μεσάνυχτα της Πρωτοχρονιάς.

Οι εικόνες των εορτασμών στην γραφική πόλη του ιταλικού νότου έκαναν τον γύρο του διαδικτύου, με πολλούς να σχολιάζουν ότι, παρά τις καλές τις προθέσεις (την αποφυγή τραυματισμών και τον περιορισμό του κόσμου που θα συνωστιζόταν να παρακολουθήσει τα πυροτεχνήματα) μία τέτοια εντολή δεν ήταν και τόσο… ρεαλιστική, δεδομένου του «εκρηκτικού» χαρακτήρα των Ναπολιτάνων

In Naples, Italy, the mayor cited COVID to announce a ban on fireworks for a second straight New Year’s Eve. This was the response from citizens.pic.twitter.com/duu7Jkb7yK

— Michael P Senger (@MichaelPSenger) January 1, 2022