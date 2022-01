Πακιστανοί στο Σύνταγμα: Σάλος στο Twitter – “Η αστυνομία πού ήταν;”

Θύελλα αντιδράσεων έχει ξεσπάσει στα social media με τη μη τήρηση των μέτρων και των υγειονομικών πρωτόκολλων το βράδυ της Παραμονής Πρωτοχρονιάς στο Σύνταγμα. Τη στιγμή που οι Έλληνες πολίτες υποχρεώθηκαν για ακόμα μια φορά να μείνουν στο σπίτι στις γιορτές, καταστήματα κι επιχειρήσεις είναι ένα βήμα από το λουκέτο λόγω των νέων μέτρων, στην κεντρική πλατεία της πρωτεύουσας της χώρας, μπροστά από το Κοινοβούλιο, στήθηκε… πάρτι από χιλιάδες μετανάστες, πακιστανικής κατά κύριο λόγο καταγωγής. Ένα πάρτι στο οποίο, φυσικά, δεν τηρήθηκε το παραμικρό από ό,τι αφορά τα μέτρα με τη συνάθροιση χιλιάδων Πακιστανών και άλλων μουσουλμάνων να αποτελεί μια πρώτης τάξεως… υγειονομική βόμβα.

Στο Twitter έχει ξεσπάσει σάλος για την κατάσταση που διαμορφώθηκε στο Σύνταγμα, με τα σχόλια να είναι οργισμένα και τους Έλληνες πολίτες να απαιτούν απαντήσεις.

#Συνταγμα ρε ζουδια εμεις που μενουμε κεντρο και τα ξερουμε δεν μας κανει εντυπωση,παντα οι επενδυτες εξαιρουνταν απτα μετρα,νομιζετε οτι οταν ολοι ηταν σπιτι απτις 6 το απογευμα αυτοι δεν κυκλοφορουσαν?

κανονικοτατα κυκλοφορουσαν,τα βρωμομαγαζα τους δεν ελεγχονται ποτε

