Μαρία Σολωμού – Mente Fuerte μαζί: Πέντε μήνες ζευγάρι!

Πριν από λίγες ημέρες κυκλοφόρησαν τα πρώτα δημοσιεύματα που ήθελαν την Μαρία Σολωμού να έχει γυρίσει σελίδα στη ζωής της και να έχει βρει τον έρωτα στο πρόσωπο του τράπερ Mente Fuerte. Ο φωτογραφικός φακός του περιοδικού OK! «τσάκωσε» την αγαπημένη ηθοποιό και τον καλλιτέχνη σε γνωστό εμπορικό κέντρο να απολαμβάνουν την βόλτα τους αγκαλιά, πυροδοτώντας τις φήμες ότι αποτελούν το νέο hot ζευγάρι της ελληνικής showbiz. Μάλιστα, οι δυο τους είναι μαζί από το καλοκαίρι! Σύμφωνα με την εφημερίδα Real News, η Μαρία Σολωμού και ο Mente Fuerte είναι πέντε μήνες μαζί και μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν το ζευγάρι συγκατοικούν, ωστόσο, μετά τη δημόσια εμφάνισή τους, δείχνουν σίγουροι για τα συναισθήματά τους.

Αυτές είναι οι πρώτες φήμες που έχουν κυκλοφορήσει για τη Μαρία Σολωμού μετά τον χωρισμό της από τον Πάνο Μουζουράκη, ενώ η ίδια, για αρκετό καιρό έκανε δημόσιες εμφανίσεις είτε μόνη της είτε με τους φίλους της.

Η πρώτη ανάρτηση μετά τις φήμες ότι είναι ζευγάρι με τον Mente Fuerte

Η Μαρία Σολωμού μάλιστα στην πρώτη της ανάρτηση μετά τις φήμες ότι είναι ζευγάρι με τον τράπερ, δηλώνει έτοιμη να ζήσει το «τώρα» αφήνοντας πίσω το παρελθόν. «It’s a new dawn,it’s a new day, it’s a new life…..for me!!!!

Κανένας απολογισμός ,καμμία στεναχώρια ,κανένα παράπονο ,ΤΙΠΟΤΑ

Ας μην ασχοληθούμε με το παρελθόν ,πάει αυτό έφυγε!!!! Το σήμερα είναι αυτό που μετράει ,το ΤΩΡΑ!!!!Αυτή η στιγμή … τίποτα άλλο!!!

Καλή παραμονή σε όλους ,να μας βρει όπως μας αξίζει!!!!!», γράφει η ίδια.

Ποιος είναι ο Mente Fuerte

O Mente Fuerte είναι τράπερ, ο οποίος μάλιστα, είναι ιδρυτής της δισκογραφικής εταιρείας Black Bandana. Γνωστός στο ευρύ κοινό έγινε το 2019, μετά την κυκλοφορία του τραγουδιού, Caliente. O τράπερ μεγάλωσε στην Καλλιθέα. Πριν ασχοληθεί επαγγελματικά με το τραγούδι ήταν tattoo artist, ενώ μία ακόμη μεγάλη του αγάπη, είναι οι μηχανές. Επίσης, ο ίδιος λατρεύει τα ζώα και μάλιστα, η μητέρα του διατηρεί καταφύγιο για αδέσποτα σκυλάκια.