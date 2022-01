Florona Ισραήλ – συμπτώματα: Το πρώτο κρούσμα και ο χαμός στο Twitter

Από την αρχή του χειμώνα οι ειδικοί και οι επιστήμονες είχαν προειδοποιήσει για την επικίνδυνη συνύπαρξη του κορονοϊού και της γρίπης, αλλά και τις συνέπειες για τη δημόσια υγεία και τα συστήματα υγείας. Σαν να μην έφτανε το σφοδρό κύμα της πανδημίας που με τη μετάλλαξη Όμικρον έχει χτυπήσει τον πλανήτη, στο Ισραήλ εντοπίστηκε και το πρώτο κρούσμα florona. Η ονομασία αυτού του συνδυασμού πήρε το όνομά της από το flu που σημαίνει γρίπη και corona που σημαίνει κορονοϊός, με πηγές του υπουργείου Υγείας της χώρας να εξηγούν ότι σε αυτή την περίπτωση και τα δύο στελέχη επιτίθενται ταυτόχρονα στον οργανισμό. Το κρούσμα καταγράφηκε στο στο Ιατρικό Κέντρο Rabin και είναι μία έγκυος γυναίκα η οποία έχει γρίπη και παράλληλα νόσησε με κορονοϊό, όπως μετέδωσε η ισραηλινή εφημερίδα Υediot Ahronot. H γυναίκα δεν διατρέχει μέχρι στιγμής κανένα κίνδυνο, ενώ οι Αρχές ερευνούν εάν υπάρχουν και άλλα κρούσματα Florona.

#BREAKING: #Israel records first case of #florona disease, a double infection of #COVID19 and influenza: Al-Arabiya https://t.co/PTTLP4n0rS pic.twitter.com/mYpgnG8ZE1

— Arab News (@arabnews) December 31, 2021