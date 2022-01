Στέφανος Τσιτσιπάς – Australian Open: Αποσύρθηκε από το ατομικό, έπαιξε όμως στο διπλό με τον Περβολαράκη

Ενώ λίγες ώρες πριν, ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας Στέφανος Τσιτσιπάς αποσύρθηκε για προληπτικούς λόγους από το ματς με τον Χουρκάτζ, για να προστατέψει τον χειρουργημένο του αγκώνα, αποφάσισε να μπει και να παίξει κανονικά στο διπλό! Έτσι έπαιξε μαζί με τον Περβολαράκη κόντρα στους Χουρκάτζ και Ζιελίνσκι, σε ένα ματς χωρίς ενδιαφέρον από την στιγμή που η Πολωνία είχε κάνει ήδη το 2-0 στις νίκες.

Για το γόητρο (αλλά και πιθανή ισοβαθμία στην πορεία του ομίλου), το ελληνικό δίδυμο επικράτησε με 2-1 σετ (6-4, 5-7, 10-8 σε 1 ώρα και 30 λεπτά) με τον Τσιτσιπά έστω και με αυτόν τον ανέλπιστο τρόπο, να κάνει ντεμπούτο στο 2022, με ματς στο διπλό. Στο δεύτερο σετ το ελληνικό δίδυμο είχε προβάδισμα 5-3 και σέρβιρε για το ματς, όμως δέχτηκε δύο απανωτά break με αποτέλεσμα οι Πολωνοί να πάρουν το σετ με 7-5 και να οδηγήσουν το ματς στο super tie break.

🇬🇷 #TeamGreece are on the board.

Michail Pervolarakis and @steftsitsipas hold on against Hurkacz/Zielinski, 6-4, 5-7, [10-8].

#ATPCup pic.twitter.com/vNCJQiSsdc

— ATPCup (@ATPCup) January 1, 2022