Ναϊτάν Νάντεζ – σύντροφος: Κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία

Ο διεθνής Ουρουγουανός ποδοσφαιριστής, Ναϊτάν Νάντεζ, κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία και στην πατρίδα του φέρεται να έχει εκδοθεί ένταλμα για τη σύλληψή του. Ο μεσοεπιθετικός της ιταλικής Κάλιαρι αρνείται ότι χτύπησε την πρώην σύντροφό του και μητέρα των δύο παιδιών του, αλλά η ίδια έχει καταθέσει και φωτογραφίες της από τις πληγές, με αποτέλεσμα να τον αναζητούν οι αρχές. Ο Ναντέζ πάντως φέρεται να έφυγε αμέσως μετά το περιστατικό για την Ιταλία.

Ο ίδιος αναφέρθηκε στο γεγονός τονίζοντας τα εξής: «Υπέβαλα μια μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση και θα αποδείξω την αναλήθεια των γεγονότων που ειπώθηκαν. Έφυγα στις 29 Δεκεμβρίου όπως έπρεπε να επιστρέψω στο κλαμπ μου στις 31 Δεκεμβρίου. Είναι σαφές λοιπόν ότι έφυγα πριν από την καταγγελία η οικογένειά μου και τα παιδιά μου είναι το πιο σημαντικό πράγμα για μένα, περιμένω από τη δικαιοσύνη να ερευνήσει την αλήθεια των γεγονότων και να αποδείξει ότι έχω δίκιο. Είμαι ήρεμος».

