Πρωτοχρονιά 2022 – Ροντ Στιούαρτ: Ο θρύλος της ροκ χορεύει με τη σύζυγό του

Με γιορτινή διάθεση και ένα ολιγόλεπτο βίντεο στο TikTok, o Ροντ Στιούαρτ αποχαιρετά το 2021 μαζί με την καλλονή σύζυγό του, Πένι Λάνκαστερ. Ο διάσημος τραγουδιστής της ροκ και η όμορφη Αγγλίδα παρουσιάστρια χορεύουν στο σαλόνι, μπροστά σε ένα υπέροχο χριστουγεννιάτικο δέντρο. Το ζευγάρι ακούει και χορεύει το κομμάτι «Da Ya Think I’m Sexy?», το οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το όνομα του Ροντ Στιούαρτ. Το αγαπημένο τραγούδι πρωτοκυκλοφόρησε το 1978, όπου περιλαμβάνονταν στο ένατο άλμπουμ του Βρετανού τραγουδιστή «Blondes Have More Fun».

Στο εν λόγω βίντεο, το ζευγάρι είναι ντυμένο γιορτινά. Ο Ροντ Στιούαρτ φορά μαύρο παντελόνι, άσπρο πουκάμισο, μαύρη γραβάτα και μαύρο γυαλιστερό σακάκι. Η γυναίκα του είναι άκρως εντυπωσιακή με το μίνι ροζ φόρεμά της, το οποίο είναι γεμάτο παγιέτες, και τα κομψά πέδιλά της. Το ανδρόγυνο, το οποίο παντρεύτηκε το 2007, φαίνεται ευτυχισμένο. Παρόλο που ο Ροντ Στιούαρτ είναι 76 ετών, έχει πολλή διάθεση για ζωή, χορό και διασκέδαση.