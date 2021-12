Ελληνοτουρκικά – Navtex: Η Τουρκία δεσμεύει περιοχές του Αιγαίου για ασκήσεις με πυρά όλο το χρόνο

Λίγο πριν την εκπνοή του 2021, η Τουρκία ανεβάζει εκ νέου το θερμόμετρο στο Αιγαίο, καθώς δεσμεύει περιοχές για ασκήσεις τουρκικών πλοίων με πραγματικά πυρά. Η δέσμευση των περιοχών γίνεται με την έκδοση δύο NAVTEX, οι οποίες έχουν ισχύ για σχεδόν όλο το χρόνο. Ειδικότερα, η πρώτη NAVTEX που εκδόθηκε από την τουρκική υδρογραφική υπηρεσία στη Σμύρνη προχωρά στην δέσμευση ως τα μέσα Ιουνίου, ενώ η δεύτερη από τα μέσα Σεπτεμβρίου ως το τέλος του 2022. Η περιοχή που δεσμεύεται είναι το θαλάσσιο τμήμα του βόρειου Αιγαίου που εκτείνεται μεταξύ της Χερσονήσου του Άθω και της Ίμβρου, σε μία έκταση που εκτείνεται κάθετα προς τις ακτοπλοϊκές συνδέσεις από την Λήμνο, τη Λέσβο και τα άλλα ελληνικά νησιά προς τα λιμάνια της Αλεξανδρούπολης, της Καβάλας, αλλά και προς τη Θάσο.

Η πρώτη Navtex:

TURNHOS N/W : 1251/21 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 30-12-2021 15:39)TURNHOS N/W : 1251/21

AEGEAN SEA

1. FIRING EXERCISE, BETWEEN 01 JAN-14 JUN 22 AND 16 SEP-31 DEC 22 FROM SUNRISE TO SUNSET

A) EXCEPT WEEKENDS AND NATIONAL HOLIDAYS,

B) EXCEPT THE FOLLOWING DATES:

01 JAN 22, 06 JAN 22, 07 MAR 22, 25 MAR 22, 22 APR 22, 23 APR 22, 24 APR 22, 25 APR 22, 01 MAY 22,

13 JUN 22, 15 AUG 22, 28 OCT 22, 21 NOV 22, 24 DEC 22, 25 DEC 22, 26 DEC 22, 31 DEC 22.

IN AREA BOUNDED BY;

39 00.00 N – 025 10.00 E

39 20.00 N – 024 58.00 E

39 14.00 N – 024 40.00 E

38 54.00 N – 024 52.00 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 311800Z DEC 22.

Η δεύτερη Navtex:

TURNHOS N/W : 1252/21 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 30-12-2021 15:40)TURNHOS N/W : 1252/21

AEGEAN SEA

1. FIRING EXERCISE, BETWEEN 01 JAN-14 JUN 22 AND 16 SEP-31 DEC 22 FROM SUNRISE TO SUNSET

A) EXCEPT WEEKENDS AND NATIONAL HOLIDAYS,

B) EXCEPT THE FOLLOWING DATES:

01 JAN 22, 06 JAN 22, 07 MAR 22, 25 MAR 22, 22 APR 22, 23 APR 22, 24 APR 22, 25 APR 22, 01 MAY 22,

13 JUN 22, 15 AUG 22, 28 OCT 22, 21 NOV 22, 24 DEC 22, 25 DEC 22, 26 DEC 22, 31 DEC 22.

IN AREA BOUNDED BY;

37 27.00 N – 026 17.00 E

37 08.50 N – 026 27.50 E

37 05.00 N – 026 09.00 E

37 24.00 N – 026 00.00 E

37 24.00 N – 026 04.00 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 311800Z DEC 22.