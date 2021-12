Διαπόμπευση στην Κίνα: Tι συνέβη στην πόλη Jingxi

Τον γύρο του διαδικτύου προκαλώντας αίσθηση κάνουν οι εικόνες που κατέγραψε κάμερα και απεικονίζει αστυνομικούς στη Νότια Κίνα να περιφέρουν τέσσερις φερόμενους παραβάτες σε μια δημόσια άσκηση ντροπής. Σύμφωνα με όσα αναφέρει σε άρθρο του το BBC, οι τέσσερις εικονιζόμενοι άνδρες οι οποίοι φαίνεται να φορούν στολές και να έχουν κρεμασμένα από τους λαιμούς τους πλακάτ με τις φωτογραφίες και τα ονόματά τους κατηγορούνται για λαθρεμπόριο ανθρώπων στα σύνορα της Κίνας, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων είναι κλειστό λόγω των περιορισμών της Covid-19.

Το συμβάν έλαβε χώρα στις 28 Δεκεμβρίου στους δρόμους της πόλης Jingxi στην επαρχία Guangxi, ενώ η διαπόμπευση των τεσσάρων ανδρών προκάλεσε αντιδράσεις στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένων και των κρατικών μέσων ενημέρωσης.

Πολλοί ήταν εκείνοι οι οποίοι ανέφεραν πως η συγκεκριμένη “άσκηση” τους θύμισε τις διαπομπεύσεις πριν εκατοντάδες χρόνια, ενώ άλλοι συμφώνησαν με τις προσπάθειες που απαιτούνται για τον έλεγχο του ιού κοντά στα σύνορα. Το κρατικό Beijing News ανέφερε ότι “το μέτρο παραβιάζει το πνεύμα του κράτους δικαίου και δεν πρέπει να επαναληφθεί”, ενώ το Γραφείο Δημόσιας Ασφάλειας της πόλης Jingxi και η τοπική κυβέρνηση υπερασπίστηκαν την άσκηση, ωστόσο, υποστήριξαν ότι επρόκειτο για “επιτόπια πειθαρχική προειδοποιητική δραστηριότητα” και δεν υπήρξε καμία “ακατάλληλη διαδικασία”.

Disturbing scenes from Jingxi, Guangxi, where authorities paraded people suspected of smuggling – and thus also of spreading COVID – through town for public shaming & warning https://t.co/jJnskkbeOl pic.twitter.com/APoz3euOtB

— Alice Su (@aliceysu) December 29, 2021