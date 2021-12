Σαν σήμερα 26 Δεκεμβρίου: Το φονικότερο τσουνάμι στην ιστορία

Ήταν η επόμενη ημέρα των Χριστουγέννων. Μια ημέρα σαν σήμερα: 26 Δεκεμβρίου 2004. Κυριακή πρωί. Το κέφι και η χαρά περίσσευαν. Μια γιορτινή και ηλιόλουστη μέρα σε δημοφιλή τουριστικά θέρετρα στον ινδικό ωκεανό. Τίποτα δεν μπορούσε να δώσει έστω και την παραμικρή υποψία για τον εφιάλτη που θα ξεκινούσε. Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί πως λίγη ώρα αργότερα όλοι αυτοί οι τροπικοί παράδεισοι θα μετατρέπονταν σε μια επίγεια κόλαση.

Paid homage to those we lost when mother fury descended as #tsunami in 2004. Prayed to safe guard our fishermen as they brave every weather and venture into the sea. Every life matters to us and we shall do all that it takes to protect them. @BJP4India @annamalai_k @blsanthosh pic.twitter.com/LLV89DwToC

— KhushbuSundar (@khushsundar) December 26, 2021