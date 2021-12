Γιάννης Αντετοκούνμπο – Μιλγουόκι Μπακς: Επέστρεψε στην ομάδα του δριμύτερος

Ο Έλληνας σταρ, Γιάννης Αντετοκούνμπο, με 36 πόντους οδήγησε την ομάδα του στη νίκη, ενώ είχε και 12 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 τάπες και 2 λάθη. Ο «Greek Freak» κατάφερε να γράψει ιστορία, αφού οι 29 πόντοι του στο δεύτερο ημίχρονο είναι και η κορυφαία στο ΝΒΑ για ματς Χριστουγέννων τα τελευταία 25 χρόνια.

Μάλιστα μετά το τέλος της αναμέτρησης, όπου τον αποθέωσε ο Τζρου Χόλιντεϊ, ανέβασε φωτογραφία στα social media με την εντυπωσιακή φάση και το πόστερ πάνω στον Μάρκους Σμαρτ, γράφοντας: «Σπουδαίο που επέστρεψα στη δράση με τους συμπαίκτες μου και πήραμε την νίκη». Δείτε την ανάρτηση του Έλληνα πρωταθλητή:

Great to be back out there with my teammates and get the win #MerryChristmas 🎅🏾🎄🎁 pic.twitter.com/5LEBIJfL7b

Giannis Antetokounmpo scored 29 points in the 2nd half against the Celtics, the most in any half on Christmas Day over the last 25 years.

The Bucks trailed by 19 points, marking the largest comeback win on Christmas Day over the last 25 years.

