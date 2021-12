Χριστουγεννιάτικες ευχές – ΑΕΚ: “Χρόνια πολλά” με ένα αστείο βίντεο

Χριστουγεννιάτικο κουίζ με συμμετέχοντες τους Σιμόες, Μάνταλο, Τζεβάλλεα και Σάκχοφ διοργάνωσε η ΑΕΚ, ώστε να ευχηθεί καλές γιορτές σε όλους μέσω σχετικού video.

Κουίζ με θέμα τα Χριστούγεννα διοργάνωσε η ΑΕΚ, με τέσσερις παίκτες να χωρίζονται σε δύο ομάδες και τελικά την ομάδα των Τζαβέλλα και Σιμόες να επικρατεί και τον Πορτογάλο να εντυπωσιάζει με τα ελληνικά του. Αντίθετα οι… ηττημένοι Σάκχοφ και Μάνταλος ανέλαβαν να πουν τα κάλαντα στο τέλος και όλοι μαζί κατόπιν ευχήθηκαν «Καλά Χριστούγεννα».

Την ίδια στιγμή όμως κυκλοφορεί η είδηση πως χωρίζουν οι δρόμοι της ΑΕΚ και του Στέφανου Δέδα, σύμφωνα με όσα αναφέρουν ισραηλινά Μέσα που αναφέρουν ως αιτία τα οικονομικά προβλήματα της Ένωσης. Οι Ισραηλινοί αναφέρουν σήμερα (25/12) πως η ΑΕΚ βρίσκεται κοντά να λύσει τη συνεργασία της με τον τεχνικό της ομάδας Στέφανο Δέδα. Συγκεκριμένα την αρχή έκανε ο δημοσιογράφος Ρόι Κοέν, με ένα «τιτίβισμα» στο Twitter, αναφέροντας πως ο λόγος είναι τα οικονομικά προβλήματα της ομάδας.

Φυσικά οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει οικονομικά η ΑΕΚ δεν είναι άγνωστες, αφού μόλις χθες (24/12) υπήρχαν και σχετικές αντιδράσεις από παίκτες που έχουν οφειλές προς το πρόσωπό τους. Από εκεί και πέρα πάντως δεν υπάρχει καμία επιβεβαίωση από πλευράς ΑΕΚ ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο, αφού και στο παρελθόν έχει διαψεύσει επίσημα παρόμοια δημοσιεύματα.

AEK and coach Stefanos Dedas are expected to part ways due to the club's financial issues, according to sources

— Roi Cohen (@RoiCohen99) December 25, 2021