Zappos ιδρυτής: Πού είναι τα 500 εκατομμύρια του Τόνι Χισιέι;

Ο εκατομμυριούχος ιδρυτής του διαδικτυακού καταστήματος Zappos, Τόνι Χισιέι πέθανε πέρυσι το Δεκέμβριο, χωρίς να αφήσει διαθήκη για το τι ήθελε να κάνει με την περιουσία του, ύψους 500 εκατομμυρίων δολαρίων. Και τώρα, συγγενείς και φίλοι παλεύουν να βρουν πώς θα χωρίσουν την αυτοκρατορία του, με κάποιους να επιμένουν πως τους ανήκουν εκατομμύρια δολάρια, συμβόλαια real estate και άλλα περιουσιακά στοιχεία.

Όπως ανέφερε σε δημοσίευμά της η Wall Street Journal χθες, ο Χισιέι είχε σημειώσει λεπτομέρειες ορισμένων επιχειρηματικών συμφωνιών του σε post-it στους τοίχους του σπιτιού του στο Παρκ Σίτι της Γιούτα. Και κάποιοι από τους συγγενείς και τους φίλους του καταθέτουν έγγραφα στα δικαστήρια, με βάση αυτά τα post-it. Ανάμεσά τους και ο Μαρκ Εβενσβολτν, ο οποίος ζήτησε από δικαστήριο 30 εκατομμύρια δολάρια της περιουσίας του πρώην ιδρυτής της Zappos, με βάση ένα σημείωμα που είχε γράψει τρεις μήνες πριν πεθάνει. Το post-it, σύμφωνα με την Wall Street Journal ανέφερε πως ο Χισιέι θα πλήρωνε στον Εβενσβόλντ 450.000 δολάρια για να μετακομίσει στο Παρκ Σίτι και να αναλάβει τη θέση διευθυντή έργου και θα του έδινε επίσης μερίδιο 20% σε μια επιχείρηση εστίασης.

Τυφλωμένοι από την περιουσία που άφησε πίσω του είναι επίσης και η οικογένειά του, με συγγενείς και φίλους να βρίσκονται επί του παρόντος, σε πόλεμο με αλληλοκατηγορίες για το ποιος νοιαζόταν πραγματικά για τον Χισιέι και το ποιος ήταν κοντά του μόνο για τα λεφτά και την οικονομική του κατάσταση, σύμφωνα με την εφημερίδα.

Κάποιοι είπαν στο δικαστήριο πως συγγενείς, συμπεριλαμβανομένου του αδερφού του Άντι, ήταν αυτοί που ώθησαν τον ιδρυτή της Zappos στην κατάχρηση ναρκωτικών και αλκοόλ. Από την άλλη πλευρά, η οικογένειά του ανέφερε στα δικαστικά έγγραφα πως οι φίλοι του Χισιέι τον πίεσαν να κάνει «παρορμητικές» και «ασυνάρτητες επενδύσεις». Οι ηθοποιοί Τζόζεφ Γκόρντον Λέβιτ και Ντέιβιντ Αρκέτ, οι οποίοι ήταν φίλοι του, κλήθηκαν για αποδείξεις σχετικά με την ψυχική υγεία του CEO. Ο Χισιέι άφησε τη θέση του ως διευθύνων σύμβουλος της Zappos τον Αύγουστο του 2020 μετά από 20 χρόνια στην εταιρεία. Ήταν γνωστός για τις ασυνήθιστες πολιτικές του στο χώρο εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της πρακτικής «Holacracy», ένα σύστημα με επίπεδη ιεραρχία εργασίας που επιτρέπει στους υπαλλήλους να εργάζονται χωρίς ανατεθέντες ρόλους και μεγαλύτερη ευελιξία.

Επίσης, πρωτοστάτησε της ιδέας της πληρωμής 2.000 δολαρίων σε νέους, δυσαρεστημένους υπαλλήλους ώστε να παραιτηθούν, προκειμένου να φύγουν όσοι δεν ήταν τόσο αφοσιωμένοι και παθιασμένοι με τη δουλειά τους στη Zappos. Αλλά το 2020, ο Χισιέι άρχισε να παλεύει όλο και περισσότερο με τα ναρκωτικά και το αλκοόλ, μια μάχη που επιδεινώθηκε από την απομόνωση και τη κοινωνική αποστασιοποίηση της πανδημίας του κορωνοϊού.

