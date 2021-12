Πότε θα τελειώσει η πανδημία: Η εκτίμηση του Μπιλ Γκέιτς

Η μετάλλαξη Όμικρον αναφέρθηκε για πρώτη φορά από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας στις 24 Νοεμβρίου, και από τότε έχει γίνει το κυρίαρχο στέλεχος σε λιγότερο από ένα μήνα. Σε σύγκριση με την Όμικρον η μετάλλαξη Δέλτα αποδείχθηκε πιο μεταδοτική από την Άλφα μετάλλαξη την οποία αντικατέστησε εκείνη τη χρονική περίοδο.

Η προειδοποίηση του Γκέιτς είναι μια απλή στατιστική και η πραγματικότητα ότι η Όμικρον έχει μελετηθεί μόνο για μικρό χρονικό διάστημα. Ενώ υπάρχει ελπίδα ότι η Όμικρον είναι λιγότερο θανατηφόρα από τη μετάλλαξη Δέλτα πρέπει να θυμόμαστε ότι η Δέλτα ήταν τόσο πιο μεταδοτική όσο και θανατηφόρα από το στέλεχος Άλφα που αντικατέστησε. Η μετάδοση της Όμικρον φέρεται να είναι εκθετική – εάν εξαπλωθεί δύο φορές πιο εύκολα από την Δέλτα αλλά είναι στο μισό θανατηφόρα, θα σκότωνε περισσότερους ανθρώπους, σύμφωνα με αναφορές.

Οι πρώιμοι δείκτες υποδηλώνουν ότι τα άτομα που έχουν εμβολιαστεί εξακολουθούν να είναι λιγότερο πιθανό να μολυνθούν με την μετάλλαξη της Όμικρον και είναι λιγότερο πιθανό να έχουν σοβαρά συμπτώματα. Τα άτομα που έχουν λάβει ενισχυτικές δόσεις έχουν δείξει καλύτερη ανθεκτικότητα. Ενώ ο Γκέιτς πιστεύει ότι οι επόμενοι μήνες μπορεί να είναι δύσκολοι και «σκοτεινοί», δηλώνει αισιοδοξία για το 2022, υπογραμμίζοντας ότι η ικανότητα της Όμικρον να κινείται «γρήγορα» θα υποδηλώνει ότι το τελευταίο κύμα θα «διαρκέσει λιγότερο από 3 μήνες».

I know it’s frustrating to go into another holiday season with COVID looming over us. But it won’t be like this forever. Someday the pandemic will end, and the better we look after each other, the sooner that time will come.

— Bill Gates (@BillGates) December 21, 2021