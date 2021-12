Μέτρα τα Χριστούγεννα 2021: Τι ισχύει, πώς θα… μπει το νέο έτος

Με self test οι γιορτές για την αναχαίτιση της μετάλλαξης Ομικρον, ενώ νέα μέτρα ενδεχομένως έρθουν αμέσως μετά. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο χθεσινό υπουργικό συμβούλιο, έκανε πίσω αναφορικά με τα rapid test που θα χρειάζονταν όλοι για να εισέλθουν σε κλειστούς χώρους την περίοδο των εορτών, αφού επισήμανε ότι «θα ήταν άδικο προς τους εμβολιασμένους». Ωστόσο, εκείνο το οποίο έκανε ήταν να προχωρήσει σε ισχυρή σύσταση διενέργειας self test για όσους θα διασκεδάσουν σε χώρους διασκέδασης, όπου παρατηρείται συνωστισμός. Στο πλαίσιο αυτό, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι ανοίγει εκ νέου η πλατφόρμα, προκειμένου να δοθούν δύο δωρεάν self test στους πολίτες, μέσα στις γιορτές. Αυτός θα είναι και ο οδικός χάρτης των μέτρων εν όψει της εορταστικής περιόδου, με την κυβέρνηση να μην ακολουθεί τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες λαμβάνουν όλο και πιο σκληρά μέτρα ελέω της ραγδαίας επέλασης της μετάλλαξης Όμικρον.

Νέα μέτρα προ των πυλών -Τι εξετάζει η κυβέρνηση για μετά τις γιορτές

Ωστόσο, με τη μετάλλαξη Όμικρον να σαρώνει και τις ενδείξεις να φαίνονται ανησυχητικές, η κυβέρνηση εξετάζει ήδη νέα μέτρα, που θα αφορούν τις πρώτες μέρες του νέου έτους. Σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στο υπουργικό συμβούλιο, αναλύοντας ένα σχέδιο δύο φάσεων για την αντιμετώπιση της πανδημίας, άφησε ορθάνοικτο το ενδεχόμενο για τη λήψη νέων μέτρων, ανάλογα και με τα επιδημιολογικά δεδομένα.

Τηλεργασία και ωράριο στη διασκέδαση από το 2022

Η δεύτερη φάση της άμυνας έναντι της μετάλλαξης Όμικρον «αφορά τις πρώτες εβδομάδες του 2022». Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης «ανάλογα με την εξέλιξη της πανδημίας έχουμε στη διάθεσή μας ένα εύρος επιλογών, όπως η επέκταση της τηλεργασίας, οι ρυθμίσεις ωραρίων στην εστίαση και την διασκέδαση. Όχι, πάντως, αναστολή της λειτουργίας των σχολείων» Στο τραπέζι των συζητήσεων έχει πέσει και κάθε άλλο μέτρο που μπορεί να καθυστερήσει την κυριαρχία της νέας μετάλλαξης στην κοινότητα και να ανακόψει μια πολύ πιθανή έξαρση κρουσμάτων, ειδικότερα μετά τις γιορτές.

Οπως μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, τα μέτρα που βρίσκονται στο «τραπέζι» είναι:

Περιορισμός στο ωράριο των καταστημάτων εστίασης και των κέντρων διασκέδασης με κλείσιμο στις 12 τα μεσάνυχτα, όπως έγινε και το καλοκαίρι στα νησιά που είχαν μεγάλο ιικό φορτίο.

Επέκταση της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού στις ηλικίες 50-60 ετών.

Διεύρυνση της τηλεργασίας σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα σε ποσοστό έως 60%.

Ρεβεγιόν στο σπίτι για τους ανεμβολίαστους

Ήδη τα μέτρα τον περασμένο μήνα έγιναν αυστηρότερα για τους ανεμβολίαστους. Πρόσβαση σε κέντρα διασκέδασης, κλειστούς (εσωτερικούς) χώρους εστίασης, θέατρα, κινηματογράφους, μουσεία, εκθέσεις και γυμναστήρια έχουν μόνον εμβολιασμένοι και πρόσφατα νοσήσαντες. Επομένως, αυτό πρακτικά σημαίνει ρεβεγιόν… στο σπίτι για τους ανεμβολίαστους. Παράλληλα, «μπλόκο» υπάρχει και στα θεματικά χριστουγεννιάτικα πάρκα που ανοίγουν αυτές τις μέρες. Όπως έχει ανακοινωθεί από την κυβέρνηση, σε αυτά πρόσβαση θα έχουν μόνον εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες. Τα ανήλικα παιδιά θα μπαίνουν με self test.

Σαρωτικοί έλεγχοι της ΕΛ.ΑΣ. σε όλη τη χώρα

Παράλληλα, η Ελληνική Αστυνομία σχεδιάζει τις δράσεις της ενόψει Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς για την αποτροπή της διάδοσης του κορωνοϊού. Σήμερα, αναμένεται να πραγματοποιηθεί τηλεδιάσκεψη με τη συμμετοχή του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Τάκη Θεοδωρικάκου, κατά τη διάρκεια της οποίας θα οριστικοποιηθούν τα μέτρα από πλευράς Αστυνομίας για τον κορωνοϊό, ενόψει Χριστουγέννων. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, οι εντολές, όσον αφορά στα καταστήματα, είναι σαφείς: Έλεγχοι για τα απαραίτητα έγγραφα αλλά και για τον αριθμό ατόμων που θα βρίσκονται σε αυτά. Στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθούν νυχτερινά κέντρα, κλαμπ, χιονοδρομικά κέντρα, αλλά και αεροδρόμια, λιμάνια και σταθμοί ΚΤΕΛ.

Ξεπέρασαν τους 20.000 οι νεκροί

Σημειώνεται ότι στη χώρα μας ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε την Τρίτη 77 θανάτους, 6.424 νέα κρούσματα και 661 διασωληνωμένους. Με τον αριθμό των νέων θυμάτων, η Ελλάδα κατέγραψε ένα θλιβερό ρεκόρ: Ξεπέρασε τους 20.000 νεκρούς από την αρχή της πανδημίας.