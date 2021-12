Τουρκία: Παραλήρημα από σύμβουλο του Ερντογάν

Στα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Τουρκία, η απάντηση για τον Γιγίτ Μπουλούτ, έναν από τους επικεφαλής συμβούλους του Ερντογάν και μέλος του Προεδρικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, είναι απλή: η κατάληψη και της Θράκης, γιατί όχι, και της… Θεσσαλονίκης. Αυτό, άλλωστε, υπονόησε ο ίδιος σε ανάρτησή του στο Twitter: «Αν η παγκόσμια αυτοκρατορική δομή συνεχίσει να επιτίθεται σε κάθε πεδίο στο μεγάλο τουρκικό έθνος, τότε το μεγάλο τουρκικό έθνος θα επιστρέψει στα σύνορα του Εθνικού Όρκου».

Θέλοντας να καταδείξει την κατάντια του καθεστώτος, ο γνωστός εξόριστος Τούρκος διανοούμενος Μεχμέτ Εφέ Τσαμάν ερμήνευσε τις θλιβερές δηλώσεις Μπουλούτ: «Ο επικεφαλής σύμβουλος του Ερντογάν κ. Μπουλούτ απειλεί τον κόσμο με επέκταση σχετικά με τη συνεχιζόμενη υποτίμηση της λίρας» σημειώνει ο κ. Τσαμάν, παραθέτοντας και τη δήλωση Μπουλούτ:

Ο τουρκικός εθνικός όρκος είναι η διακήρυξη, το 1920, έξι σημείων των Τούρκων εθνικιστών που θέτει τα σύνορα της μελλοντικής Τουρκικής Δημοκρατίας, στα όρια της ηττημένης κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, τα οποία συμπεριλαμβάνουν, «τις περιοχές του Κιρκούκ, της Θεσσαλονίκης, του Χαλεπίου και της Μοσούλης».

Erdogan's chief adviser Mr. Bulut threatens the world with expansion regarding the continuing devaluation of Lira: "If the global imperial structure continues to attack the great Turkish nation in every area in this way, the great Turkish nation will return to its National Pact". https://t.co/3uLpsvzZlR pic.twitter.com/SFSnsswbbH

