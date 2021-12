Δωρεάν self test στις γιορτές: Πώς τα παίρνουμε από το φαρμακείο, πότε τα κάνουμε

«Κλείδωσε» το σχέδιο της κυβέρνησης για τις γιορτές το οποίο προβλέπει τη δωρεάν διάθεση self test στους πολίτες. Παρά τις εισηγήσεις των ειδικών για υποχρεωτική διενέργεια rapid test και σε εμβολιασμένους, ο πρωθυπουργός αποφάσισε να μην προχωρήσει αυτό το σχέδιο και, αντ’ αυτού, να δοθούν δωρεάν self tests σε ολόκληρο τον πληθυσμό. Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης, τα self test θα δοθούν σε δυο φάσεις. Το πρώτο θα χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια των γιορτών και το δεύτερο αμέσως μετά την Πρωτοχρονιά. Η σύσταση της κυβέρνησης είναι να χρησιμοποιηθούν κυρίως πριν τις εορταστικές συναθροίσεις. Η κυβέρνηση, επιπλέον, καλεί τους πολίτες να κάνουν επιπρόσθετα self test όποτε κρίνουν ότι απαιτείται-δηλαδή προ άλλων μεγάλων συναθροίσεων ή εξόδων.

Τα self test θα δίνονται από τα φαρμακεία στους πολίτες με τη χρήση ΑΜΚΑ ή ΠΑΥΠΑΑ ή ΠΑΜΚΑ (προσωρινού ΑΜΚΑ). Οι ημερομηνίες διάθεσης των self test θα ανακοινωθούν άμεσα από την κυβέρνηση.