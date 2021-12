Μέσι – Παρί Σεν Ζερμέν: “Κλείσαμε τον Λεό σε τρεις μέρες”, λέει ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας

Ο αθλητικός διευθυντής της γαλλικής ομάδας Λεονάρντο κλήθηκε να μιλήσει γι’ ακόμη μία φορά για τις επιδόσεις του 34χρονου επιθετικού αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο ολοκληρώθηκε η συμφωνία μεταξύ τους, το περασμένο καλοκαίρι.

Υπενθυμίζεται πως ο Αργεντινός αστέρας, πριν από μερικές ημέρες κατέκτησε την έβδομη Χρυσή Μπάλα στην καριέρα του, ενώ παράλληλα έχει αρχίσει και βρίσκει ρυθμό με τη φανέλα της Παρί μετρώντας έξι τέρματα και πέντε ασίστ σε 15 παιχνίδια που έχει δώσει έως τώρα.

«Κλείσαμε τον Λέο σε τρεις μέρες. Ειλικρινά, πιστεύαμε ότι θα έμενε στην Μπαρτσελόνα. Αν δει κανείς τα στατιστικά του, θα δει ότι οι πρώτοι του μήνες στην ομάδα είναι θεαματικοί. Αυτός και ο Μπαπέ έχουν δημιουργήσει σχεδόν κάθε γκολ για την Παρί αυτή τη σεζόν. Κανείς δεν σου ζητά να τρέχεις δώδεκα χιλιόμετρα ανά παιχνίδι. Αγωνίζεται με τον ίδιο τρόπο εδώ και είκοσι χρόνια. Είναι ιδιοφυΐα. Ο Μέσι προσαρμόστηκε, αλλά το 2022, μαζί του, είμαστε σίγουροι ότι θα είμαστε ακόμα πιο ανταγωνιστικοί. Eίναι αδιαμφισβήτητο αυτό. Ο Μέσι μπορεί να κρίνει οποιοδήποτε παιχνίδι», τόνισε σε συνέντευξή του στο «Europe 1».

Πάντως, την ίδια στιγμή, η Παρί Σεν Ζερμέν ετοιμάζεται να “ξεφορτωθεί” επτά παίκτες κατά τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο, προκειμένου να μπορέσει να ανταπεξέλθει στους υψηλούς μισθούς του Λιονέλ Μέσι. Η άφιξη του Λιονέλ Μέσι στο Παρίσι γέμισε με χαρά και αισιοδοξία τους φίλους της Παρί Σεν Ζερμέν, οι οποίοι είδαν την απόκτηση του Αργεντινού σταρ ως μία κίνηση που θα φέρει την ομάδα πιο κοντά στην απόκτηση του Champions League. Ωστόσο, ο ερχομός του Pulga στο Παρίσι δημιούργησε ανακατατάξεις στον σύλλογο, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mirror, οι υψηλές απολαβές του είναι υπεύθυνες για την αναγκαστική αποχώρηση παικτών. Συγκεκριμένα, επτά είναι οι ποδοσφαιριστές, οι οποίοι βρίσκονται στην πόρτα της εξόδου στο χειμερινό μεταγραφικό παράθυρο.

Οι μισθοί της Παρί φέρεται να φτάνουν το εντυπωσιακό νούμερο των 300 εκατομμυρίων ευρώ, με τον Μέσι να βρίσκεται στην κορυφή της λίστας, καθώς λαμβάνει 41 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ για την ομάδα του Παρισιού. Ως εκ τούτου, προκειμένου να μπορέσει ο σύλλογος να ανταποκριθεί σε αυτό το ποσό, είναι αναγκασμένος να προβεί σε περικοπές… παικτών. Μάλιστα, ενώ μαζί με τον Μέσι κατέφθασαν στο Παρίσι και οι Σέρχιο Ράμος, Τζίνι Βαινάλντουμ, Ασράφ Χακίμι και Τζανλουίτζι Ντοναρούμα, μόλις ένας παίκτης της ομάδας αποχώρησε το καλοκαίρι κι αυτός ήταν ο Μίτσελ Μπάκερ. Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, ο Μάουρο Ικάρντι φαίνεται πως βρίσκεται στην κορυφή της λίστας αποχωρήσεων από την Παρί.

🚨 #Leonardo sur #Messi



"Si vous regardez les chiffres de Messi, ses six premiers mois sont incroyables. Lui et #Mbappé ont participé à presque tous les buts du club. Il est déterminant et décisif. On ne l'a pas pris pour faire le show à chaque match." pic.twitter.com/sg1F7hXT0S

