Μηχανόβιοι Αγιοβασίληδες – Σόφια: Βγήκαν στον δρόμο για καλό σκοπό

Άφησαν στην άκρη τα καθημερινά τους ρούχα και φόρεσαν στολές Αη Βασίλη για να δώσουν χαρά σε παιδιά που βρίσκονται σε κέντρα κοινωνικής μέριμνας. Ο λόγος για μοτοσικλετιστές από διάφορες πόλεις της Βουλγαρίας που και φέτος «μπήκαν» σε εορταστικό ρυθμό, σκορπώντας χαρά και χαμόγελα στα παιδιά που έχουν περισσότερη ανάγκη για αγάπη.

Ένας στόλος μοτοσικλετιστών ντυμένος «Άγιος Βασίλης» βγήκε στους δρόμους στη Σόφια σε μια ετήσια φιλανθρωπική εκδήλωση. Παρόμοια δράση έλαβε χώρα και στην Πορτογαλία, στην Κοΐμπρα.

A fleet of bikers dressed as Santa Claus took to the streets of Sofia for an annual charity event.

